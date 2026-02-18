Sobreseyeron a Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual

Lo determinó el Tribunal Oral Criminal N° 16 por falta de acción, luego de que la denunciante, Melody Rakauskas, quedara sin representación legal tras la renuncia de tres abogados de manera consecutiva.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió sobreseer al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en una causa por abuso sexual y desobediencia. La decisión firmada por la jueza Inés Cantisani no analizó el fondo de los hechos, sino que se apoyó en un problema procesal: Melody Rakauskas, denunciante en el expediente, se quedó sin abogado que represente a su querella.

El pasado 12 de febrero, la fiscal Monica Cuñarro había pedido el sobreseimiento de Espinoza durante la instrucción y no impulsó la elevación a juicio. Desde ese momento, la continuidad del caso quedó en manos de la acusación particular. Sin embargo, Raskauskas cambió de abogado en varias oportunidades y, tras nuevas renuncias, fue intimada formalmente a designar representación legal.

Melody comenzó asistida por el Dr. Marcelo Abel Urra, quien en una etapa actuó junto al Dr. Yamil Joel Castro Bianchi. Este último renunció en junio de 2025. Urra lo hizo en noviembre. Luego asumió el Dr. Martín Luis Sarubbi, quien también renunció en diciembre del año pasado.

Ante esa situación, el tribunal intimó a Rakauskas en tres oportunidades para que aportara nuevo patrocinio legal en un plazo de 72 horas, bajo apercibimiento de perder su lugar como querellante. Las notificaciones a la denunciante no prosperaron. De hecho, la policía se constituyó en su domicilio en reiteradas ocasiones y en una de ellas, el 24 de diciembre de 2025, Melody se asomó al balcón y respondió que no se notificaría de nada.

Según el informe policial, la joven dijo que "debe ser notificada mediante cédula electrónica" mientras filmaba con su teléfono celular. Días después, en un nuevo intento ya con testigos presenciales, rechazó firmar la notificación desde el mismo balcón y afirmó que debía ser contactada a través de su abogado, pese a que precisamente no tenía ninguno.