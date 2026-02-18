El Gobierno sancionará a la UTA por desoír una conciliación obligatoria y sumarse al paro general

Así lo confirmaron fuentes oficiales, en diálogo con MDZ . La medida obedece a que el gremio que nuclea a los choferes de colectivo está sometido a una conciliación obligatoria por un conflicto salarial que incluye a todo el interior del país, salvo el Área Metropolitana de Buenos Aires que ya actualizó su paritaria.

El Ejecutivo entiende que el sindicato incumple con este plazo de negociaciones y evalúa multas económicas o hasta la quita de la personería jurídica. La UTA, por su parte, entiende que se trata de un conflicto generalizado y no viola la conciliación obligatoria dispuesta por la puja salarial con las cámaras del transporte con jurisdicción en todas las provincias, a excepción del AMBA.

El período dictado de conciliación rige desde el 11 de febrero y por un período de 15 días, tiempo durante el cual "las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios", dice el comunicado del Ministerio de Capital Humano.

“Se intima al sindicato UTA, y por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto cualquier medida de acción directa que pudiera afectar la prestación del servicio de transporte automotor de pasajeros en el interior del país, así como a abstenerse de implementar nuevas medidas de ese tipo durante el período de conciliación”, se indicó oficialmente.

El gremio había afirmado que las empresas no se acoplan al acuerdo logrado en Buenos Aires, se iba a llevar a cabo "una medida de fuerza consistente en un paro en todas las provincias del interior".

"Resulta sorprendente que debamos reiterar que, en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja", plantearon los choferes en un comunicado. Para el sindicato, “los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA".

Sobre el paro general que impulsa mañana la CGT, la UTA afirmó que su adhesión "se fundamenta no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad".