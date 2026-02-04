El Gobierno dictó la conciliación obligatoria tras otra fallida audiencia y hoy habrá trenes

La Secretaría de Transporte pidió evitar el inminente paro del sindicato La Fraternidad, en el marco de semanas de discusiones salariales. Será por 15 días.

La Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dictará la conciliación obligatoria en el conflicto ferroviario, por lo que hoy habrá trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El sindicato La Fraternidad había dispuesto un paro para este jueves, en el marco de semanas de discusiones salariales. Durante este miércoles se llevó a cabo otra audiencia que fracasó por lo que, luego de idas y vueltas, la Secretaría de Transporte solicitó impedir la medida de fuerza y fue concedido por la cartera laboral, según confirmaron fuentes oficiales a MDZ.

"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre el gremio La Fraternidad y las empresas Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria", dice el comunicado.

"La medida, que rige desde las 00:00 hs del 05 de febrero de 2026, se encuadra en la Ley N.º 14.786 y establece un período de 15 días, durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios. Se intima al sindicato La Fraternidad, y por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pudiera afectar la normal prestación del servicio", agrega el escrito.

El reclamo de los maquinistas El secretario general del gremio de maquinistas de trenes, Omar Maturano, había afirmado que la medida fue convocada porque el Gobierno “pisó las paritarias” y además no cumple con medidas de seguridad que exigen.