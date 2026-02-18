Rogelio Frigerio abrió las sesiones ordinarias en Entre Ríos con la reforma previsional, el mayor plan vial en años y más baja de impuestos

Con un mensaje que combinó balance de gestión y hoja de ruta hacia el cierre de su mandato, el gobernador de Entre Ríos , Rogelio Frigerio , abrió este martes el 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. La frase que sintetizó su discurso fue tan breve como elocuente: " El Estado no puede ser un freno para quienes producen, invierten y generan empleo ".

Los tres ejes del discurso fueron igual de contundentes: más descarga impositiva para el sector privado, una reforma estructural del sistema previsional, y el mayor presupuesto de infraestructura vial que haya tenido la provincia en tiempos recientes .

Frigerio ratificó que Entre Ríos profundizará la política de reducción de cargas fiscales al aparato productivo. En ese marco, destacó que prácticamente toda la industria entrerriana ya se encuentra exenta de Ingresos Brutos o tributa alícuotas mínimas, y que más del 90% de los productores primarios opera con alícuota cero. Además, la carga sobre los integradores avícolas se redujo del 3% al 1,5%, el Impuesto Inmobiliario Urbano quedó topado al 30% por debajo de la inflación y se eliminaron más de 100 tasas provinciales.

En materia de inversión, el gobernador informó que el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones ya comprometió 200 millones de dólares y casi 2.000 nuevos puestos de trabajo, con exenciones garantizadas por al menos 15 años y posibilidad de extenderse a 20. "Cuando el Estado deja de poner trabas, la inversión aparece", afirmó.

Uno de los anuncios de mayor peso político fue la confirmación del envío a la Legislatura de un proyecto de reforma estructural del sistema jubilatorio provincial . Frigerio recordó que al inicio de su gestión la Caja de Jubilaciones proyectaba un déficit superior al 50%, que logró reducirse significativamente, aunque advirtió que el problema de fondo persiste y requiere una solución definitiva.

"Después de décadas de postergaciones, vamos a modernizar el sistema previsional para garantizar el 82% móvil de manera sostenible", aseguró el mandatario.

En paralelo, el gobernador hizo referencia a la situación de la obra social provincial. Ante la crisis financiera del Iosper, el gobierno intervino y avanzó en la creación de OSER, la nueva Obra Social de Entre Ríos, con conducción profesional, reglas de transparencia y topes salariales. Según los datos oficiales, la medida generó un ahorro superior a 1.250 millones de pesos en cargos de conducción y permitió estabilizar un sistema que, según Frigerio, "estaba al borde del colapso". La nueva entidad cubre a más de 300.000 entrerrianos.

El plan vial más ambicioso en años

Con las cuentas ordenadas y el peso de la deuda reducido drásticamente sobre los ingresos provinciales, Frigerio anunció que 2026 tendrá el mayor presupuesto de infraestructura vial de la historia reciente de Entre Ríos. El financiamiento internacional asegurado supera los 300 millones de dólares e incluye repavimentación de rutas estratégicas, reconstrucción de corredores productivos, la circunvalación de Nogoyá y la intervención progresiva de los 2.000 kilómetros contemplados en el plan vial. "Vamos a terminar el mandato con el 100% de las rutas y caminos abandonados intervenidos", garantizó.

Dos años de gestión: los números del balance

En el repaso de su primer bienio de gobierno, Frigerio mencionó la eliminación de gastos reservados, el recorte del 98% de las adscripciones irregulares, la digitalización total de decretos y la intervención de 500 escuelas con mejoras sostenidas en alfabetización. También destacó el crecimiento de las exportaciones provinciales, que rozó el 90%, y la mejora en la calificación crediticia de la provincia.

Sin nombrarlo explícitamente, el discurso trazó un contraste nítido con décadas de desorden fiscal. "Había que hacer lo que durante años nadie quiso hacer", señaló. Y al cerrar su mensaje ante la Asamblea Legislativa, planteó que Entre Ríos transita el inicio de una nueva etapa: "La vara sube cuando los avances dejan de ser excepciones y pasan a ser reglas."