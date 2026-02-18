El Gobierno calculó una multimillonaria pérdida por el paro general de la CGT: de cuánto es la cifra

En el Ministerio de Economía realizaron una estimación de cuál será el saldo negativo en la actividad económica por la huelga de los gremios.

El Gobierno cree que el paro general de la CGT, previsto para mañana, implicará una perdida multimillonaria para la actividad económica. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Economía, que contactó MDZ, los cálculos arrojaban que si la huelga sindical contaba con una adhesión del 30 al 50%, el saldo negativo es de 575 millones de dólares. En pesos, esa cifra supera los 800 mil millones.

En otras palabras, si la central obrera lograra hipotéticamente un acatamiento pleno o mayoritario, el rojo financiero superaría casi mil millones de dólares, según la estimación oficial.

En otras cifras, Aerolíneas Argentinas suspenderá 255 vuelos este jueves por el paro. Afectará a 31.000 pasajeros y la medida de fuerza provocará pérdidas cercanas a los 3 millones de dólares.

En la última medida de fuerza cegetista, en abril de 2025, el costo fue de USD 194 millones, lo que representó apenas un 6,4% del PBI diario, de acuerdo con un informe elaborado por la Universidad UADE. La diferencia es que esta vez no funcionarán la mayoría de los colectivos.

La estimación oficial para este paro coincide con los cálculos de esta misma casa de estudios. Martín Álvarez, coordinador del Instituto de Economía de la UADE, señaló: “Nosotros siempre calculamos, más o menos, que un paro general así anda en 500 millones de dólares, entre 500 y 600 millones”.