El Gobierno calculó una multimillonaria pérdida por el paro general de la CGT: de cuánto es la cifra
En el Ministerio de Economía realizaron una estimación de cuál será el saldo negativo en la actividad económica por la huelga de los gremios.
El Gobierno cree que el paro general de la CGT, previsto para mañana, implicará una perdida multimillonaria para la actividad económica. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Economía, que contactó MDZ, los cálculos arrojaban que si la huelga sindical contaba con una adhesión del 30 al 50%, el saldo negativo es de 575 millones de dólares. En pesos, esa cifra supera los 800 mil millones.
En otras palabras, si la central obrera lograra hipotéticamente un acatamiento pleno o mayoritario, el rojo financiero superaría casi mil millones de dólares, según la estimación oficial.
En otras cifras, Aerolíneas Argentinas suspenderá 255 vuelos este jueves por el paro. Afectará a 31.000 pasajeros y la medida de fuerza provocará pérdidas cercanas a los 3 millones de dólares.
En la última medida de fuerza cegetista, en abril de 2025, el costo fue de USD 194 millones, lo que representó apenas un 6,4% del PBI diario, de acuerdo con un informe elaborado por la Universidad UADE. La diferencia es que esta vez no funcionarán la mayoría de los colectivos.
La estimación oficial para este paro coincide con los cálculos de esta misma casa de estudios. Martín Álvarez, coordinador del Instituto de Economía de la UADE, señaló: “Nosotros siempre calculamos, más o menos, que un paro general así anda en 500 millones de dólares, entre 500 y 600 millones”.
"El problema es cuando hay o cuando no hay colectivos. Por lo que estuve viendo, no va a haber colectivos, así que sí andará entre 500 y 600 millones. Es más o menos lo que calculamos nosotros siempre, de pérdida de actividad en cada paro”, recalcó.
La historia reciente
- El 25 de septiembre de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, el impacto alcanzó el 23,8% del PBI diario. Es decir, casi una cuarta parte de lo que la economía produce en un día normal quedó interrumpida.
- El 29 de mayo de 2019, también bajo la etapa de Macri, el efecto fue del 22,4% del PBI del día. Aunque levemente inferior al de septiembre de 2018, volvió a ubicarse en un rango superior al 20%.
- El 4 de abril de 2019 registró un 21,3% del PBI diario, completando así una secuencia de tres paros en 2018-2019 con impactos superiores a una quinta parte de la producción diaria.
- Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el 24 de enero de 2024 mostró un descenso pronunciado: 11,2% del PBI diario. La afectación fue prácticamente la mitad de los valores observados en 2018 y 2019, marcando un cambio significativo en la magnitud económica de la medida.
- El 9 de mayo de 2024, en cambio, el impacto volvió a escalar hasta el 24,3% del PBI del día, el valor más alto de todo el cuadro. Ese registro no solo superó a los paros del período 2018-2019, sino que se convirtió en el pico de incidencia diaria de la serie analizada.