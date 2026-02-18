Revés para el Chiqui Tapia: la IGJ frenó el traslado de la AFA a Pilar

La Inspección General de Justicia ( IGJ ) resolvió este miércoles impedir el traslado del domicilio legal de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) desde la histórica sede de la calle Viamonte, en el centro porteño, hacia el partido bonaerense de Pilar. La decisión representa un revés institucional para la conducción de Claudio Chiqui Tapia y para el tesorero Pablo Toviggino, impulsores del cambio de jurisdicción.

El movimiento había sido aprobado en octubre pasado por la Asamblea de la entidad y suponía dejar la órbita de control nacional para pasar a la provincia de Buenos Aires, bajo la supervisión del gobierno de Axel Kicillof. En el entorno de la AFA interpretaban que el nuevo encuadre podría ofrecer un marco administrativo más favorable.

Sin embargo, el organismo de control rechazó el trámite por dos razones centrales: la falta de regularización de obligaciones contables pendientes y la inexistencia material de la supuesta nueva sede en Pilar.

En su resolución, la IGJ sostuvo que la AFA debía primero saldar las obligaciones registrales que mantiene con el organismo antes de avanzar con una modificación estatutaria de esa magnitud. Según el dictamen, existen balances y estados contables correspondientes al período 2017-2024 que continúan bajo observación y cuya inscripción definitiva aún no fue aprobada.

El organismo remarcó que la entidad no respondió de manera satisfactoria a las observaciones técnicas formuladas sobre esa documentación. En ese contexto, consideró improcedente autorizar el cambio de jurisdicción hasta tanto se regularice la situación administrativa.

Una sede que no existe

El segundo eje del rechazo fue aún más contundente. De acuerdo con la IGJ, la dirección denunciada por la AFA como nueva sede social —en la calle Mercedes al 1300, en Pilar— no funciona como tal ni registra actividad vinculada con la asociación.

Inspectores del organismo recorrieron la zona y, tras relevar el lugar y consultar a vecinos, concluyeron que no existen allí oficinas, instalaciones ni estructura administrativa de la AFA. En consecuencia, calificaron la dirección como “inexistente” a los fines societarios.

El mes pasado, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya había objetado el traslado del domicilio fiscal por motivos similares, al verificar que la dirección declarada no correspondía a una sede real.

Impacto judicial y contexto político

La cuestión del domicilio no es meramente formal. La existencia de una sede en Pilar fue uno de los argumentos utilizados por el juez federal de San Martín Alberto Lugones para declinar la competencia en una causa que investiga una lujosa propiedad en esa localidad atribuida a Pablo Toviggino.

El expediente, que originalmente tramitaba en los tribunales porteños, pasó al juzgado federal de Zárate-Campana. La defensa del monotributista Luciano Pantano —quien figura como titular registral del inmueble— había solicitado ese cambio. En la propiedad, valuada en torno a los 20 millones de dólares según fuentes judiciales, se hallaron vehículos de alta gama y un helipuerto.

La asamblea que habilitó el traslado

El 17 de octubre de 2024, la Asamblea de la AFA aprobó la extensión del mandato de Tapia hasta 2029, la ampliación del límite de reelecciones consecutivas y la anulación de los descensos en la Primera División para la temporada 2024. En ese mismo encuentro también se autorizó la mudanza de la sede social a la provincia de Buenos Aires.

La reunión se realizó en el predio Lionel Messi de Ezeiza y contó con la participación de dirigentes de todo el país. Juan Román Riquelme fue designado vicepresidente primero y se conformó un nuevo Comité Ejecutivo.

Tras la votación, Tapia defendió el respaldo mayoritario de la dirigencia y rechazó que existieran imposiciones internas. En esa misma jornada, además, lanzó un mensaje indirecto al presidente Javier Milei, quien había sostenido que gran parte de los jugadores de la Selección se formaron en clubes organizados como sociedades anónimas deportivas. “Esos jugadores los formaron ustedes”, respondió el titular de la AFA ante la Asamblea.

Con la decisión de la IGJ, el traslado queda frenado y la entidad deberá regularizar su situación contable si pretende retomar el trámite. El conflicto abre un nuevo frente entre el organismo de control nacional y la conducción del fútbol argentino.