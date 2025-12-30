Tasaron en más de US$20 millones la mansión de Pilar adjudicada a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro realizó un informe donde también incluyó el valor de los autos de alta gama de la mansión de Pilar.

La Justicia recibió este martes el informe de tasación de la lujosa mansión situada en la localidad bonaerense de Villa Rosa, en el partido de Pilar, una propiedad que se encuentra bajo investigación por su presunta vinculación con autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según el relevamiento realizado por peritos oficiales, el valor total del inmueble asciende a 20.815.100 dólares.

De acuerdo con el informe, dentro de ese monto se incluyen 54 autos clásicos y de alta gama hallados en el lugar, cuya valuación alcanza los 3.861.100 dólares. En cuanto a la propiedad en sí, la parcela de cinco hectáreas fue tasada en 5.600.000 dólares, mientras que el edificio de acceso se estimó en 134.000 dólares y la casa principal en 2.385.000 dólares.

Según el relevamiento al que accedió el diario La Nación también contempló las instalaciones complementarias de la finca. El helipuerto fue valuado en 85.000 dólares, las caballerizas en 1.220.000 dólares —incluida la vivienda del petisero— y el quincho, de manera individual, alcanzó una tasación de 1.490.000 dólares, reflejando el alto nivel de infraestructura y equipamiento del predio.