Causa AFA: allanaron la casa de Javier Faroni, titular de la empresa de EE.UU. señalada por presunto lavado de dinero

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó este martes por la mañana la casa de Javier Faroni , uno de los empresarios involucrados en la investigación por presunto lavado de dinero dentro de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Fue una orden del juez Luis Armella, que también ordenó operativos en la sede de la AFA de Viamonte y en el predio de Ezeiza.

El operativo se realizó en las primeras horas del martes en el barrio Yacht de Nordelta. Los uniformados no contaban con orden de detención, pero el lunes se le impidió al productor teatral salir del país cuando intentaba volar hacia Uruguay en un avión privado.

En ese momento, también se intentó secuestrarle el teléfono celular, pero el empresario aseguró no tenerlo consigo y sólo se encontró un chip que quedó en poder de la Justicia para determinar si pertenece a su teléfono. Finalmente, el empresario fue retenido brevemente hasta que le permitieron retirarse.

El operativo y la prohibición de abandonar Argentina fue ordenado por el juez Luis Armella a pedido de la fiscal Cecilia Incardona con el objetivo de preservar la prueba en el marco de la investigación contra su empresa TourProdEnter LLC y sus lazos con la AFA.

Se trata de una sociedad constituida en agosto de 2021 en Florida que fue designada por la asociación que lidera Claudio 'Chiqui' Tapia como agente comercial exclusivo para el exterior, con facultades para recaudar ingresos fuera de Argentina, administrar pagos internacionales, cubrir gastos logísticos y remitir excedentes a la casa matriz del fútbol argentino.

Todo surgió a partir de una investigación en los tribunales federales de Estados Unidos, donde la Justicia norteamericana habilitó una serie de medidas de discovery que permitieron rastrear fondos millonarios vinculados a contratos internacionales de la AFA que circularon por bancos estadounidenses.

De acuerdo a documentación bancaria confidencial revelada por el diario La Nación, TourProdEnter LLC acumuló entre 2022 y 2025 más de US$260 millones en cuentas abiertas en cuatro bancos estadounidenses: Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan. Dicha cifra excluye transferencias internas entre cuentas de la propia empresa, lo que sugiere que el volumen real de movimientos fue aún mayor y se aproxima a US$300 millones.

El dinero provenía de sponsors internacionales de la Selección Argentina -con Adidas como principal aportante-, derechos de transmisión y plataformas digitales -entre ellas AFA Play- y partidos amistosos internacionales organizados en Asia, Medio Oriente, África y Estados Unidos. Esos fondos ingresaron directamente a las cuentas de TourProdEnter LLC, sin pasar por la AFA en Argentina.

Desde esas cuentas, por lo menos 42 millones de dólares se habrían transferido hacia cuatro sociedades constituidas en Miami, que no registran empleados ni actividad comercial declarada, lo cual encendió alertas en los organismos de control norteamericanos. Este tipo de características suele ser observado en investigaciones por presunto lavado de activos o desvío de fondos.

Ante la denuncia, la AFA publicó un duro comunicado donde manifestó su "enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia institución, su presidente Claudio Tapia y su tesorero Pablo Toviggino" y defendió la transparencia de las relaciones con TourProdenter LLC.

En ese sentido, desde la máxima autoridad del fútbol argentino apuntaro contra las recientes publicaciones que, "sin realizar las mínimas verificaciones ni investigaciones correspondientes, hablan de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de la AFA en el exterior, en particular en los Estados Unidos".

Y agregaron: "Dichas afirmaciones, presentadas como “investigaciones”, tienen, en rigor, una ÚNICA fuente: viejas presentaciones judiciales impulsadas por el Sr. Guillermo Tofoni, replicadas en distintos ámbitos internacionales luego de los reiterados fracasos obtenidos en sede judicial, recicladas una y otra vez, ahora amplificadas sin mayor análisis por algunos medios".