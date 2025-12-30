Los millonarios gastos de la empresa investigada ligada a la AFA: aviones, yates, autos, caballos y peluquería

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en la mira de la Justicia por múltiples causas que amenazan con alcanzar a la cúpula integrada por Claudio 'Chiqui' Tapia y Pablo Toviggino . En ese marco, este martes se conoció que una empresa contratado por la máxima autoridad futbolística para recaudar sus ingresos en el extranjero destinó millones de dólares a la compra y mantenimiento de aviones privados, yates de lujo, residencias veraniegas exclusivas, autos de alta gama y kartings, inmuebles, caballos y hasta gastos de peluquería y entradas VIP de teatro.

Se trata de TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en agosto de 2021 en Florida que fue designada por la AFA como agente comercial exclusivo para el exterior, con facultades para recaudar ingresos fuera de Argentina, administrar pagos internacionales, cubrir gastos logísticos y remitir excedentes a la casa matriz del fútbol argentino.

De acuerdo a información revelada por el diario La Nación, TourProdEnter LLC acumuló entre 2022 y 2025 más de US$260 millones que pasaron por los bancos Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

En ese contexto, este martes se conoció que Gillete, pareja del productor teatral y exdiputado bonaerense del Frente Renovador ligado a Sergio Massa, ordenó pagos y transferencias por al menos US$16,6 millones para solventar gastos suntuarios con fondos que pertenecían a la AFA.

Los gastos millonarios que apuntan a la AFA

De acuerdo a la información a la que pudieron acceder los periodistas Hugo Alconada Mon, Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi, en los meses posteriores al campeonato del mundo de Qatar 2022 la compañía que administraba los ingresos de la AFA registró salidas de US$49.800 para pagar servicios de equitación, otros US$76.000 para alquilar una villa en Ibiza, donde además alguien también desembolsó US$60.000 para valerse de un yate, al que le siguió otro de "súper lujo" en el mediterráneo italiano.

Estos gastos se suman a otros movimientos de dinero efectuados por TourProdEnter como transferencias a la esposa de Pablo Toviggino y a dos sociedades vinculadas a su persona, además de US$42 millones que giró a cuatro sociedades constituidas en Florida que no registran actividades, ni empleados. En ellas figuran cuatro argentinos que resaltan por sus antecedentes: dos de ellos accedieron a viviendas sociales y enfrentaron ejecuciones fiscales, mientras que una tercera fue declarada en quiebra, con presunción de fraude.

En ese marco, la compañía a nombre de Gilette afrontó gastos por más de US$13,5 millones sólo en aviones privados, vuelos charters y gastos vinculados a la operatoria aérea desde diciembre de 2022. A partir de entonces, los giros fueron a una larga lista de empresas encabezada por Insured Aircraft Title Service (IATS), firma que cobró US$6 millones y que se utiliza para comprar aviones, aunque también yates y otros bienes de lujo.

Los datos de quiénes viajaron en dichos vuelos privados financiados por la AFA no figuran en los registros bancarios y TourProdEnter no brindó información al respecto. Sin embargo, sí emitió un comunicado en el que remarca que “es una empresa privada y con autonomía que define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen cumpliendo con la legislación vigente del país de origen en términos de mercado cambiario, regímenes fiscales y tributarios, tal como lo ha hecho a lo largo de su historia”.

Yates, residencias privadas, kartings y más

Según revelan los registros, TourProdEnter LLC también utilizó las cuentas donde albergaba el dinero de la AFA para afrontar US$1.401.931,93 en alquileres de embarcaciones de altísima gama a firmas como Charter Dreams Yacht Services SL, Michl Marine Ibiza SL, CCYachting LLC, Acqua Services Holding LLC, Damad Yachts, MAM Ibiza y Marine Booking SL.

También en Ibiza, TourProdEnter LLC gastó US$76.443 en el alquiler de residencias veraniegas exclusivas. Lo hizo a través de Patrice Anselin, quien se promociona en su página de LinkedIn como el “propietario” de las villas Pearl Ibiza y Romero Ibiza, dos inmuebles de seis habitaciones de cinco estrellas que ofrecen servicios adicionales de chef y guardaespaldas, entre otros “opcionales”.

Ni los libros contables ni los balances que la AFA presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) aclaran si los gastos en “real estate” que constan en las cuentas de TourProdEnter -como US$1,5 millones a Danag Properties Corp- corresponden a algún inmueble que pudo adquirir la entidad que preside Tapia.

Sin embargo, la empresa que recauda los ingresos de la AFA también destinó US$586.598 al diseño y decoración de una o más propiedades, al parecer dentro de Estados Unidos. E&A Interior Designs, BA Design Group Inc, DM Orlando Design Lab LLC, Art CR Design LLC son algunas de las firmas que fueron contratadas. No consta si fue para las oficinas e instalaciones que la AFA abrió como “International Center” en Miami.

A la par, también figuran US$159.860 transferidos a la firma brasileña DTR MotorSport Comercio de Equipo entre diciembre de 2024 y agosto de este año, además de US$51.000 a la empresa Miami Shores Automotive, dos compañías ligadas a la "preparación de motores y carburadores para competiciones de karting” y a reparar vehículos en Miami, respectivamente.

Un dato que podría tener que ver o no con esta última revelación: uno de los hijos de Toviggino es fanático de los kartings y corre carreras, incluso representó al país junto a otros tres corredores argentinos en el último mundial, en Kristianstad, Suiza. En paralelo, durante el allanamiento a la quinta de Pilar sospechada de pertenecer a testaferros de Toviggino, la Justicia encontró dos kartings de competición.

La AFA, entre el teatro, las carreras y la peluquería

Entre los gastos, también aparece un giro de US$45.000 a la empresa Cristian Rose, especializada en el diseño y confección de gorras con visera, dos días después del inicio del Mundial en Qatar.

Además, aparecen gastos vinculados al mundo del teatro: en febrero de 2023, y en enero, junio y julio de este año, la empresa ligada a la AFA dispuso un total de US$13.272,55 repartidos entre “French Theater” y “Dominique Christophe". Como otro dato de color: Faroni, titular de TourProdEnter, es productor teatral.

Entre otros rubros de gastos inesperados, el dinero de la AFA también sirvió para cubrir US$84.800 transferidos a la firma M&T Equestrian Services LLC, una organización que se dedicaría a la rehabilitación, reentrenamiento y reubicación de caballos pura sangre, junto con otros US$47.135 a “European Horse Services”, una firma que se especializa en el traslado internacional de caballos.

La documentación bancaria no informa por qué ordenaron esas transferencias desde cuentas que manejan fondos de la AFA, ni tampoco quién las dispuso. En los textos no hay constancias sobre Gillete, Faroni, Tapia o Toviggino,conocido por su pasión por los caballos de equitación.

Finalmente, los registros bancarios también revelaron que TourProdEnter gastó US$325.000 de los ingresos de la AFA entre 2023 y 2025 en giros a dos empresas: “Rocco Donna Professional” y “Conair”.

"Te cubre de pies a cabeza: está especializada en productos de cuidado del cabello y belleza, afeitado y arreglo personal masculino, bienestar personal y productos para el hombre", indica Conair en su sitio oficial.

Por su parte, Rocco Donna Professional "es una línea de lujo, especializada en productos para todo tipo de cabello" y "contiene tratamientos exquisitamente elaborados" por su creador, que se presenta a sí mismo como un “estilista internacional de celebridades” con base en Miami Beach.