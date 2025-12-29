La AFA negó un desvío de fondos por 42 millones de dólares y acusó "una campaña de difamación"

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) salió este lunes a responder una serie de publicaciones periodísticas que, según denunció, buscan instalar sospechas sobre la administración de Claudio Chiqui Tapia y su tesorero Pablo Toviggino .

En un comunicado oficial, la entidad rechazó lo que definió como una “campaña de difamación” y defendió la legalidad de su vínculo comercial con la firma TourProdenter LLC , que actúa como agente comercial de la AFA en el exterior para la representación en asuntos económicos y comerciales.

Desde la AFA remarcaron que ese contrato fue analizado tanto por la Justicia argentina como por tribunales de los Estados Unidos, sin que se detectaran irregularidades. Según detallaron, el acuerdo se encuentra plenamente vigente y fue sometido a distintas instancias judiciales que avalaron su legalidad.

El comunicado también recordó que el empresario Guillermo Tofoni promovió una denuncia penal en la Argentina vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos del seleccionado nacional, en especial los disputados en China. Esa causa fue cerrada en todas sus instancias.

De acuerdo con la AFA, tanto la institución como Tapia fueron sobreseídos en septiembre de 2023, decisión que luego fue confirmada por la Cámara Criminal y Correccional Federal y, más tarde, por la Cámara Federal de Casación Penal en abril de 2024, lo que dejó el expediente definitivamente concluido en el país.

Pese a esos fallos, la AFA denunció que Tofoni impulsó nuevas acciones en el exterior, con el respaldo político del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien, según el comunicado, habría acompañado sus planteos mediante cartas oficiales enviadas como representante del Estado Nacional.

La defensa de la AFA

Como parte de esa estrategia, se promovió una denuncia contra TourProdenter LLC ante tribunales del estado de Florida para investigar su relación con la AFA. Ese proceso judicial, indicaron, fue recientemente rechazado y archivado en su totalidad por la Justicia estadounidense.

Desde la entidad señalaron que, aun así, en los últimos días volvieron a circular publicaciones que hablan de presuntas irregularidades en el manejo de fondos en el exterior, las cuales, según sostienen, se basan exclusivamente en presentaciones judiciales ya desestimadas y recicladas tras sucesivos fracasos en los tribunales.

Por último, la AFA llamó a los medios de comunicación a contrastar fuentes y a revisar los fallos judiciales firmes antes de difundir versiones que, a su entender, buscan erosionar la institucionalidad. “La sociedad merece información seria y comprobada”, concluyó el comunicado, al tiempo que advirtió sobre operaciones mediáticas con intereses particulares.