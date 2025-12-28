Advierten por manejos irregulares de fondos de la AFA en el exterior

El caso del dinero de la AFA que conduce Claudio Chiqui Tapia y su presunto mal manejo sumó un nuevo capítulo al revelarse un desvío millonario de fondos depositados en los EEUU a cuentas de un grupo de sociedades fantasma.

En el blanco de las sospechas quedó la empresa norteamericana a través de la cual la AFA gestiona su recaudación internacional, por publicidad, marketing y derechos de televisación de amistosos.

En los últimos cuatro años, la empresa acumuló más de 260 millones de dólares en bancos de Estados Unidos, provenientes de patrocinios publicitarios, partidos amistosos y derechos de transmisión. No obstante, solo una fracción de ese monto habría sido destinada a financiar las actividades oficiales.

De acuerdo con una investigación publicada este domingo por La Nación, al menos 42 millones de dólares fueron transferidos a sociedades establecidas en Florida, las cuales no tienen empleados ni actividad registrada.

La pieza central de esta estructura es la empresa TourProdEnter LLC, creada en agosto de 2021 en Florida. Solo cuatro meses después de su fundación, la AFA la designó como "agente comercial exclusivo para el exterior", otorgándole la facultad de cobrar ingresos por sponsors, derechos de televisión y partidos amistosos, para luego remitir los excedentes a la Argentina tras descontar una comisión.

La administradora de esta firma es Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, quien posee una relación cercana con Claudio Tapia y tuvo cargos públicos durante la gestión de Alberto Fernández. Entre los bancos que recibieron los fondos se encuentran el Bank of America (US$146 millones), Synovus (US$72,4 millones), Citibank (US$41 millones) y JP Morgan.

Según documentos confidenciales analizados, al menos US$42 millones fueron transferidos a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) en el estado de Florida. Detrás de estas firmas aparecen ciudadanos argentinos que, lejos de poseer un perfil empresarial acorde a tales cifras, trabajan bajo relación de dependencia en Bariloche, son beneficiarios de viviendas sociales o han enfrentado procesos de quiebra con presunción de fraude.