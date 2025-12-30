Juntos a la par: Javier Milei mantendrá congelado el sueldo de Victoria Villarruel junto con el suyo

Finalmente, ante los sostenidos reclamos del Gabinete y las líneas subalternas, el presidente Javier Milei decidió autorizar el descongelamiento de los sueldos de los funcionarios de la administración pública, una medida que se mantuvo firme durante sus primeros dos años de mandato. Sin embargo, el aumento de fin de año no alcanzará al libertario, quien sumó a la vicepresidenta Victoria Villarruel a su gesto de austeridad por tiempo indeterminado.

"No daba para más", comentó un funcionario a MDZ en los días previos. Desde diciembre de 2023 hasta la fecha, los cargos jerárquicos de la administración libertaria (ministros, secretarios y subsecretarios) no veían un incremento salarial. Si se calcula la inflación acumulada desde el inicio del mandato de Milei, la pérdida de poder adquisitivo para sus equipos fue del 60%.

En ese marco, en un contexto marcado por el triunfo electoral y la recuperación de algunos indicadores económicos, el mandatario decidió habilitar el esperado aumento a través de un decreto que se firmará esta noche y será publicado en el Boletín Oficial el próximo viernes 2 de enero. Eso sí, l a medida no alcanza al presidente, que se autoexcluyó de la medida.

"Quiero desmentir una serie de noticias falsas que circularon ayer por la tarde en algunos medios de comunicación donde especificaban que el presidente había tomado la decisión de aumentarse su propio sueldo. Esto no es así. De hecho, una de las instrucciones que tengo es que el sueldo del presidente va a seguir congelado indefinidamente", explicó este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

Sin embargo, según confirmaron a MDZ altas fuentes del Gobierno, Javier Milei dispuso que su tan enemistada vicepresidenta, que en múltiples ocasiones se ha quejado sobre su situación salarial, también se sume al gesto simbólico. Es decir, la presidenta del Senado no recibirá aumento de fin de año.

"Mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice", había lanzado en su momento Villarruel en respuesta a comentarios de usuarios en una publicación de Instagram a comienzos de 2025. Las palabras no cayeron bien en la Casa Rosada, donde la vice es señalada por el círculo presidencial como una máxima traidora por supuestamente conspirar en contra del Gobierno para tomar el lugar de Milei.

"La casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos y en el Senado son sueldos que están en torno a los $10 millones, es gente desconectada de la realidad y es el micromundo en el que ella vive", fue la contestación que recibió Villarruel de su compañero de fórmula en aquel entonces.

En ese sentido, Milei agregó: "Le dije que no iba a ajustar y esto va a seguir siendo así. Acá vinimos por el bronce, no por el oro. Yo dije que no, porque había que acompañar el esfuerzo de los argentinos y de hecho el resto de la política respecto de los argentinos perdió".

El Gobierno y la vice, una relación irrecuperable

Consultados por este medio, desde el entorno de Villarruel no hicieron comentarios al respecto. Sin embargo, la vice venía de manifestar quejas públicas por la situación presupuestaria en el Senado, donde advirtió que algunos de los fondos proyectados para Bienes de Uso para la cámara presentes en el Presupuesto 2026 tenían incisos que figuraban en $0. Según Manuel Adorni, la maniobra se trató de un error y el Gobierno reacomodará las partidas.

Aún así, la relación política y personal del Ejecutivo con Villarruel está rota y la vice quedó completamente aislada, luego de la salida del exjefe de Gabinete Guillermo Francos, el único funcionario de la plana mayor con el que sostenía diálogo. Ahora, ese rol pasó a ser ocupado por quien supo ser una dura rival este año, la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien oficia como nexo entre la Casa Rosada y la cámara alta.

De todas maneras, el vínculo del Gobierno con la vice sigue siendo áspero y la disputa tuvo un nuevo capítulo un mes atrás, cuando Karina Milei dejó trascender que Villarruel habría querido impedirle el ingreso al Senado para presenciar la jura de los nuevos legisladores. En ese contexto, no es ninguna sorpresa que la vicepresidenta quedara fuera de la partida de aumentos.

¿Cuánto cobran Javier Milei y Victoria Villarruel?

Con el esquema vigente, el presidente percibe un sueldo de $4.066.018 y le siguen la vicepresidenta con $3.764.820, los ministros del Gabinete con $3.584.006, los secretarios con $3.282.709 y los subsecretarios con $2.981.510.

Con la nueva determinación, la plana mayor del Gobierno tendrá un motivo extra para brindar cuando despidan el 2025. Por su parte, Villarruel seguirá cobrando -en sus propios términos- "dos chirolas".