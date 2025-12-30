El Gobierno avaló un préstamo de US$75 millones para obras de agua potable en Córdoba.

El Gobierno nacional aprobó el Decreto 925/2025 , que habilita la firma de los contratos de garantía y contragarantía vinculados a un préstamo internacional por US$75 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento ( CAF ) a la provincia de Córdoba .

El financiamiento estará destinado a la ejecución de la primera etapa del Proyecto de Refuncionalización Integral del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Córdoba Capital , una obra clave para mejorar el acceso y la calidad del servicio.

Según el decreto, el objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida, la higiene y la salubridad de los habitantes de la capital cordobesa, a través de la modernización de la infraestructura de agua potable.

La iniciativa se divide en dos componentes principales: por un lado, la ejecución de obras civiles y, por otro, la gestión y administración del proyecto , que permitirá controlar su avance físico y financiero.

El esquema aprobado establece que la República Argentina actuará como garante del préstamo que tomará la provincia ante la CAF. Esto significa que, en caso de incumplimiento por parte de Córdoba, el Estado nacional deberá responder por las obligaciones financieras asumidas.

A su vez, se firmará un contrato de contragarantía, mediante el cual la provincia autoriza al Gobierno nacional a descontar automáticamente fondos de la coparticipación federal si fuera necesario cubrir pagos atrasados.

Aval del Banco Central y Economía

El Banco Central evaluó el impacto de la operación y concluyó que el préstamo tendrá un efecto limitado sobre la balanza de pagos, sin riesgos macroeconómicos relevantes.

Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía señaló que el costo financiero del crédito es más conveniente que el que podría obtener la Argentina en el mercado, motivo por el cual no presentó objeciones.

Facultades y firma del decreto

El decreto faculta al ministro de Economía, Luis Caputo, y a funcionarios de su cartera a firmar los contratos y realizar ajustes menores que no alteren el monto, el destino de los fondos ni las condiciones centrales del acuerdo.

La norma fue firmada por el presidente Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía, y entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. Los anexos con los modelos de contrato fueron publicados en la edición web del organismo.

