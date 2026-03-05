Paritarias estatales: el Gobierno cita a UPCN y ATE para discutir aumentos salariales

El Gobierno nacional convocó a la reapertura de paritarias de la Administración Pública Nacional para este viernes.

El Gobierno nacional convocó a una nueva reunión paritaria para la Administración Pública Nacional que se realizará este viernes a las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación, ubicada en la calle 25 de Mayo 633, en la Ciudad de Buenos Aires.

A la mesa de negociación fueron convocados los dos principales sindicatos que representan a los trabajadores del sector público: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), encabezada por Andrés Rodríguez, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar.

Cuál es el planteamiento que está en la mesa de diálogo La convocatoria se produce tras el cuarto intermedio dispuesto en diciembre de 2025 por la Secretaría de Trabajo, luego de que las posiciones entre el Gobierno y los gremios quedaran muy alejadas respecto a la actualización salarial para los empleados públicos.

Desde ATE adelantaron que reclamarán una recomposición salarial del 45%, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido durante la gestión del presidente Javier Milei. Además, el sindicato exige el pago de una suma fija extraordinaria de 4.000.000 de pesos por única vez para compensar la pérdida de ingresos de los trabajadores.

Grupos de la CGT marcharán con las dos CTA ATE “En los últimos dos años se destruyó el poder adquisitivo de los estatales”, afirmó Aguiar, quien además sostuvo que “este Gobierno es responsable de haber expulsado a la pobreza a decenas de miles de trabajadores estatales”.