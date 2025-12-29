"Argentina va a ser un país rico muy pronto", el contundente pronóstico de un importante empresario

Después de más 20 años alejado de la Argentina , a partir de la crisis del 2002, el empresario Manuel Antelo volvió al país y anunció inversiones por 200 millones de dólares, desde el sector automotor hasta la marca deportiva Decathlon que hizo su lanzamiento en el país en noviembre.

“En el primer mes de apertura, la tienda de Argentina fue la que más vendió en todo el mundo. Son solo 2.700 metros cuadrados y competimos con locales de más de 10.000, pero aun así lideramos en cantidad de productos vendidos”, destacó. En esa misma línea, anticipó la llegada de nuevas marcas al país, entre ellas JYSK, el retailer danés de hogar conocido como el ‘IKEA escandinavo’, puntualizó el empresario.

Si bien nunca se fue del todo, durante los años que gobernó el kirchnerismo mantuvo la empresa Car One para la comercialización de autos usados con garantía.

Primero se radicó en España, donde montó la segunda compañía de logística de Europa, con más de 6.500 empleados, y más tarde se instaló a Uruguay, donde abrió otro Car One y avanza en una serie de actividades diversas desde el retail al real estate.

Más allá de eso, la palabra de Antelo siempre es importante. Fue un argentino que le compró "barato" la licencia de Renault a los franceses – cuando decidieron irse del país sacudido por la hiperinflación, y luego se la vendió a los mismos franceses en una cifra millonaria, en el mejor momento de la convertibilidad.

Desde CIADEA (Compañía Interamericana de Automóviles S.A.) puso a la marca francesa en el primer lugar de ventas en la Argentina durante los 90 y marcó el ritmo del sector automotor hasta que decidió salir del negocio fabril.

En el sector lo suelen definir con una frase popular: fuma abajo del agua.

La revista Forbes está organizando en Punta del Este una serie de charlas con empresarios de primer nivel. El director de la publicación, Axel Milberg, entrevistó al empresario, que habló de todos los temas, desde el mercado automotor hasta de política.

Manuel Antelo, de regreso

Antelo calificó de "milagro" la aparición de Javier Milei, en contraste con el momento en el que decidió irse de la Argentina porque se sentía "desahuciado".

Entre sus frases más importantes, para explicar su apoyo a Milei, Antelo señaló que "los países más libres son los que tienen mejor calidad de vida".

manuel antelo El empresario Manuel Antelo y un decisivo apoyo a las reformas que están impulsando el gobierno de Javier Milei y su programa económico. ARCAP

Explicó que su decisión de volver la tomó tras el triunfo del actual presidente, porque entendió que "la gente cambió y se dio cuenta de que el modelo anterior era nefasto".

Sobre el futuro del país, fue tajante: "Estoy convencido de que la Argentina, si sigue este modelo, va a ser un país rico en corto tiempo".

Consideró que los empresarios argentinos ("no todos"), "son parte del problema" y que en el proceso actual van a desaparecer empresas, pero se van a crear más.

En ese sentido, aventuró que "todas las empresas que se fueron de la Argentina van a querer volver".

Autos chinos

“Uruguay es un gran país. Tiene estabilidad política, no hay agresividad, los sindicalistas ni los jueces son ricos, las instituciones son sólidas y se respeta el capital privado”, dijo.

También habló sobre los autos chinos (representa unas 14 marcas entre la Argentina y Uruguay). Dijo que los vehículos de ese país son "extraordinarios", porque son mejores que el resto y más baratos.

“En los últimos años, las marcas europeas avanzaron hacia los modelos eléctricos y en ese terreno los chinos están mucho más avanzados. Ahí es donde empiezan a ganar terreno”, explicó.

Entre sus negocios en Europa, Uruguay y la Argentina, el Grupo Antelo factura más de US$3.000 millones al año. El empresario explicó que, en el mundo de los negocios, la confrontación no lleva a buen puerto: “La empatía es la clave. Si no lográs entender a los demás, no funciona. Todo es convencimiento”.