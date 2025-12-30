Javier Milei va a fondo contra la AFA y enviará a un funcionario clave a Estados Unidos

El titular de la Unidad de Información Financiera ( UIF ), Paul Starc, viajará a Estados Unidos en la primera semana de 2026 para intercambiar información con autoridades del FinCEN, el organismo del Departamento del Tesoro dedicado al control y seguimiento de delitos financieros. La decisión se da en el marco de la apuesta de Javier Milei de ir contra la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ).

El objetivo es reforzar el avance de las investigaciones sobre los movimientos de dinero que involucran a la AFA, en una causa que ya generó allanamientos y pedidos de documentación en el país.

El Gobierno busca acceder a información concreta sobre sociedades, contratos y cuentas bancarias que forman parte del esquema bajo investigación, según la información que dejó trascender el oficialismo.

La expectativa es obtener datos que permitan identificar a los beneficiarios finales detrás de una red de firmas que habrían manejado fondos vinculados a partidos amistosos y acuerdos de explotación comercial de la Selección argentina.

La investigación judicial apunta a un presunto circuito financiero armado a través de sociedades radicadas en Florida, Georgia y Delaware. En el centro del esquema aparece TourProdEnter LLC, una compañía creada en 2021, administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni.

No tiene empleados ni estructura real, pero habría recibido ingresos millonarios en dólares tras gestionar contratos ligados a la AFA. Además, otras cinco entidades jurídicas integran el entramado que está bajo la lupa, junto con cuentas abiertas en bancos de primer nivel de Estados Unidos.

El viaje de Starc se realizará al amparo del acuerdo de colaboración entre la UIF y el FinCEN, que habilita el intercambio directo de información de inteligencia financiera entre ambos países. Ese mecanismo, considerado uno de los más eficaces para combatir el lavado de dinero, permite requerir información sensible que luego puede ser utilizada por la Justicia argentina en la causa.

La decisión de que viaje un funcionario clave a territorio estadounidense se interpreta como una señal política fuerte del Gobierno en una causa que, puertas adentro, generó preocupación y silencio institucional. La intención oficial es acelerar el acceso a información que todavía no está disponible por vías administrativas y, así, profundizar el caso que hoy conmueve a la AFA.