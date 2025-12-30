Javier Milei recibe a David Seymour, referente liberal del gobierno de Nueva Zelanda

En el cierre del año, Javier Milei recibirá este martes en la Casa Rosada al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour . El encuentro está previsto para las 14 y se realizará luego de que el mandatario argentino participe de una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer , según confirmaron fuentes oficiales.

La visita de Seymour generó sorpresa incluso dentro del ámbito diplomático. El encuentro se produce además en un contexto de acercamiento bilateral, luego de que en diciembre se reanudara la conexión aérea entre Asia y la Argentina con escala técnica en Auckland, lo que restableció de hecho la ruta hacia Nueva Zelanda.

Seymour es el líder del partido ACT New Zealand , una fuerza de perfil ultraliberal fundada en 1993 que hoy integra la coalición gobernante neozelandesa. El espacio forma parte del Ejecutivo que encabeza el primer ministro Christopher Luxon , junto al Partido Nacional y New Zealand First , en una alianza inédita en la historia política del país oceánico.

El dirigente asumió como viceprimer ministro en el segundo tramo de la actual administración, tras reemplazar a Winston Peters . A comienzos de este año, su figura ganó notoriedad internacional por la presentación de un proyecto que buscaba redefinir el marco jurídico de los derechos del pueblo maorí. La iniciativa proponía revisar el acuerdo fundacional firmado en 1840 entre las tribus indígenas y la Corona británica, lo que desató fuertes protestas y movilizaciones en distintas ciudades de Nueva Zelanda.

Con apenas 37 años, Seymour construyó un perfil excéntrico y disruptivo dentro de la política de su país. “Soy un poco peculiar y no me importa lo que piense la gente, y aun así tengo bastante éxito”, se definió en una entrevista. Admirador de las reformas de mercado, también impulsó un plan para reducir drásticamente la estructura del Estado, con la eliminación de ministerios y la fusión de áreas que consideraba redundantes.

En línea con esa visión, el funcionario neozelandés propuso reducir el gabinete de 41 a 20 ministerios, bajo el argumento de que el aparato estatal estaba sobredimensionado. “Un gobierno más pequeño y eficiente tendría 20 ministros y no más de 30”, sostuvo al defender su iniciativa, una postura que encuentra puntos de contacto con la agenda de reformas que impulsa Milei en la Argentina.

El encuentro con Javier Milei

Este martes, Seymour ingresará a Balcarce 50 para mantener una audiencia con el Presidente, en un encuentro que también contará con la presencia del canciller Pablo Quirno. Según fuentes oficiales, la reunión abrirá la puerta a eventuales acuerdos comerciales y a una profundización del vínculo bilateral entre ambos países.

Tanto Milei como Seymour comparten una visión común basada en la defensa de la libertad individual, el ajuste fiscal y las reformas estructurales de mercado. Esos ejes aparecen como el principal punto de convergencia de una reunión que el Gobierno argentino busca capitalizar en el plano político y económico internacional.