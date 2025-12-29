"Mienten descaradamente": Javier Milei negó que vaya a subirse el sueldo ¿qué pasará con su gabinete?

El presidente Javier Milei volvió a estallar contra el periodismo y salió con los tapones de punta a negar las versiones sobre un aumento en sus haberes y el de los principales funcionarios. Según trascendió, el mandatario firmaría este martes la suba, luego de dos años de congelamiento salarial, y la medida se publicaría en el Boletín Oficial el próximo viernes 2 de enero.

"Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo. El periodismo político cada día se parece más al de los chimenteros. Al menos los segundos no pretenden ser considerados como serios", disparó el libertario en su cuenta de X.

El primero que salió a negarlo fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien afirmó en X que el aumento del Ejecutivo "es absolutamente falso". El exvocero indicó que "una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida".

Javier Milei negó las versiones sobre un aumento salarial para los principales cargos del Poder Ejecutivo.

Adorni cargó contra la prensa y apuntó: "Nada aportan este tipo de “fake news”: más bien colaboran con la degradación crónica del periodismo".

De acuerdo a las afirmaciones perdiodisticas, Milei habría decidido otorgar la primera suba salarial para los cargos jerárquicos del Ejecutivo desde que asumió, a fines de 2023. El incremento alcanzaría tanto al presidente como a la vicepresidenta, ministros secretarios y subsecretarios.

Las versiones del aumento llegan en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo de los funcionarios, quienes acumulan una pérdida salarial cercana al 60%, según estimaciones oficiales, como consecuencia de la inflación registrada desde diciembre de 2023.

Reunión de Gabinete Los salarios de los funcionarios acumulan una caída del 60% desde que inició el gobierno de Javier Milei.

Pese a que ningún medio había confirmado el porcentaje exacto de la suba, se preveía que la actualización fuera en línea con los incrementos otorgados a los empleados estatales en el marco de las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Entre junio y fin de año, esas negociaciones arrojaron una mejora acumulada del 9,68%, aunque incluso con el ajuste los salarios seguirían alrededor de un 30% por debajo de la inflación.

Cuánto cobran Javier Milei, los ministros y secretarios

A dos años del inicio de su gestión, Milei percibe $4.066.018 por su desempeño como presidente; la vicepresidenta Victoria Villarruel $3.764.820, y los ministros $3.584.006. Por su parte, los secretarios de Estado cobran $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510.

Bajo el emblema de la motosierra, el libertario se mostró desde el inicio de su gestión en contra de los aumentos para los funcionarios políticos, postura que vuelve a defender incluso frente a una fuerte licuación salarial.