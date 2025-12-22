Se supo quién es el dueño de la mega mansión de Pilar ligada a presuntos testaferros del Chiqui Tapia

Un dirigente de la UCR dio a conocer la escritura de la mansión de Pilar que está bajo la lupa de la Justicia en medio del escándalo en la AFA.

Mientras la Justicia investiga a presuntos testaferros de Claudio Chiqui Tapia, se supo quién es el actual titular de la mega mansión de Pilar, ubicada en el barrio de Villa Rosa. Quien dio a conocer esto es el dirigente de la UCR, Facundo Del Gaiso.

¿Quién es el dueño de la mega mansión de Pilar? La escritura está a nombre de "Central Park Drinks SRL", perteneciente a Luciano Pantano, quien le pagó a Mauro Javier Paz (Malte), US$ 1.800.000 dólares en mayo de 2024. Ambos están sospechados de ser testaferros de Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.

Por su parte, el exdiputado señaló: "Ahora, seguramente, tratarán de justificar con que fue un blanqueo y vamos a poder saber de dónde sacó el monotributista esa cifra millonaria".

"Y seguro que también podrá explicarle a la Justicia cómo hizo para mantener los 54 autos al día con patente y seguros, o cómo le paga los sueldos a empleados, veterinarios y hasta la alfalfa de los caballos de haras. O el combustible para los vuelos en helicóptero. Y tantas otras cosas que no cierran por ningún lado", concluyó Del Gaiso.