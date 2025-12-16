La Justicia avanza sobre la estancia de Pilar ligada a presuntos testaferros de Chiqui Tapia

Tras la salida de Comodoro Py por orden de la Cámara Federal Porteña, la causa que investiga la finca ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar , el juez Marcelo Aguinsky levantó el secreto de sumario y dispuso una batería de medidas con miras a determinar quiénes son los verdaderos dueños de la propiedad y del impresionante parque automotor hallado en el lugar, ligada a presuntos testaferros de Claudio Chiqui Tapia .

La investigación se centra en la firma Real Central SRL y en sus titulares formales, Luciano Nicolás Pantano y su madre Ana Lucía Conte, señalados en la denuncia impulsada por la Coalición Cívica como posibles prestanombres del tesorero de la Asociación del Futbol Argentino, Pablo Toviggino .

La mirada de la justicia está puesta en los más de 50 vehículos secuestrados durante el allanamiento ordenado días atrás por el juez Daniel Rafecas previo a que el expediente pasara al fuero Penal Económico.

En un galpón dentro de la propiedad de 100 mil metros cuadrados se encontraron “45 autos de lujo o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings”, todos ahora bajo custodia judicial. Ante ello, el juez Aguinsky pidió identificar a los titulares de las pólizas de seguro, conocer los medios de pago utilizados y establecer quiénes estaban habilitados para conducirlos mediante cédulas azules.

El juez también ordenó investigar si los vehículos cuentan con dispositivos de rastreo satelital y si fueron registrados en el sistema Telepase. Lo anterior apunta a reconstruir recorridos y movimientos. Paralelamente, requirió a la Superintendencia de Seguros de la Nación información sobre eventuales coberturas de embarcaciones o aeronaves vinculadas a Real Central S.R.L.

Las Pruebas en la Mansión: El Vínculo con Pablo Toviggino

Durante los procedimientos, los investigadores hallaron elementos significativos para la causa. En la mansión apareció un bolso con el nombre de “Pablo Toviggino” y una placa del Club Atlético Barracas Central que lo homenajea por su “constante compromiso” con la institución.

Además, varios de los documentos secuestrados en otra vivienda de la misma zona, da cuenta que Pablo Toviggino y una de sus hijas figuraban entre las personas autorizadas para ingresar al predio.

Por otra parte, el magistrado Aguinsky solicitó datos sobre los servicios de internet, telefonía móvil y cerco eléctrico instalados en el domicilio de la calle Misiones 4097, para identificar a los usuarios reales del inmueble e incluso ordenó que se analicen posibles registros de transporte, como tarjetas SUBE a nombre de los investigados, con el fin de reconstruir hábitos y desplazamientos recientes.

Finalmente, el juez notificó a Nicolás Pantano y a Ana Lucía Conte para que en los próximos 5 días se presenten en el juzgado y den explicaciones.