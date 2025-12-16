"Chiqui" Tapia se mostró con Infantino y Domínguez en medio del escándalo en AFA: "Siempre con el foco en el fútbol"

Tapia parece estar en búsqueda de apoyos internacionales mientras se intensifica la tensión con el Gobierno.

Luego del cruce entre Pablo Toviggino y Patricia Bullrich por el escándalo en la AFA, "Chiqui" Tapia viajó a Qatar, donde hizo notar su llegada a las más altas esferas de la FIFA y la Conmebol. El motivo del viaje se debió a la reunión de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA.

Tapia con infantino Chiqui Tapia junto a Infantino. Foto: X Los posteos de "Chiqui" Tapia El presidente de la AFA posteó en X una foto exclusivamente con Infantino, el italiano que preside el máximo organismo del fútbol a nivel mundial, y otra con toda la Comisión de Reglas de Juego. "Un orgullo ser parte. Siempre con el foco puesto en el crecimiento del fútbol a nivel mundial".

Posteo Tapia El posteo de Chiqui Tapia junto a Infantino. Fuente: X La frase parece ser un mensaje directo en respuesta a la denuncia que la senadora de La Libertad Avanza realizara en el Comité de Ética de la Conmebol contra Tapia en el día de ayer. Para ser más concreto, más tarde el líder de la AFA subió una foto con Infantino y Domínguez, presidente de la Conmebol, directamente. A ambos les agradeció "por el apoyo".

Posteo Tapia con Infantino y Domínguez EL posteo de Tapia junto a Infantino y Domínguez. Fuente: X Cruces legales y rumores En esta tensión creciente, hoy también se concretó una denuncia contra Bullrich que, hasta el día de ayer, se dejaba entrever en un posteo de Toviggino donde incitaba a la senadora a comer "tostado". Gregorio Dalbón fue el encargado de radicar una denuncia contra Bullrrich, su hijo, Francisco Langeri Bullrich y el fundador de Tostado Café, Fernando Goijman. Esta aduce evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita alrededor de Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A.