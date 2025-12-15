Patricia Bullrich le contestó a Pablo Toviggino tras el duro comunicado: "Nunca metí a la AFA, lo están haciendo ustedes"

Patricia Bullrich le contestó públicamente a Pablo Toviggino luego de que el dirigente de la AFA cuestionara su denuncia ante la Conmebol. En un nuevo posteo en X, la senadora sostuvo que la acusación apunta a personas concretas y negó haber involucrado a la institución.

En su mensaje, difundido a través de X, Bullrich fue directa al señalar que la denuncia presentada no está dirigida contra la AFA como entidad, sino contra dos de sus máximos dirigentes. “ La denuncia en el Comité de Ética es contra vos y Tapia. No contra la AFA ”, escribió, en referencia a Toviggino.

La senadora también aludió a causas judiciales en trámite y afirmó que la situación del dirigente podría agravarse a medida que avance la Justicia argentina. En ese sentido, mencionó presuntas “maniobras de dinero sucio”, bienes de alto valor y un estilo de vida lujoso, conceptos que ya habían aparecido en sus declaraciones previas sobre la conducción de la AFA.

Bullrich agregó que, a su criterio, la propia dirigencia es la que expone a la asociación en el conflicto. Según expresó, la AFA estaría siendo utilizada “como herramienta de extorsión a clubes y dirigentes para perpetrarse en el poder”.

Uno de los ejes centrales del cruce pasa por el alcance institucional de la presentación realizada ante la Conmebol. Mientras Toviggino remarcó que la AFA es una asociación privada y defendió el uso de sus recursos, Bullrich insistió en que nunca denunció a la entidad en su conjunto.

tapia y toviggino Claudio Tapia y Pablo Toviggino, los capos de la AFA que enfrentan una situación cada vez más complicada.

En su posteo, la exministra de Seguridad sostuvo que el foco está puesto exclusivamente en las conductas individuales de Tapia y Toviggino. También pidió que el fútbol, los clubes y la Selección argentina “queden en el plano deportivo”, separando esa actividad de las explicaciones que, según planteó, deben dar los dirigentes cuestionados.

Denuncias en curso

El intercambio público se da mientras avanzan distintas investigaciones judiciales vinculadas al manejo financiero de la AFA y a su relación con empresas proveedoras de servicios. En ese marco, la semana pasada se realizaron allanamientos en la sede de la asociación y en clubes de primera y segunda división, en el contexto de una causa que analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva.

Bullrich ya había señalado previamente que presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética de la Conmebol por posibles violaciones a normas de integridad, transparencia y prevención de lavado de activos. En esa presentación quedaron mencionados Tapia, actual vicepresidente segundo del organismo sudamericano, y Toviggino, uno de los principales dirigentes de la AFA.