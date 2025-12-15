Tras la denuncia de Patricia Bullrich, la AFA respondió y habló de persecución política

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) difundió un extenso comunicado en el que repasó la situación institucional heredada al asumir la conducción en 2017, defendió su gestión económica y deportiva y denunció una persistente persecución política a cargo del Gobierno de Javier Milei.

El pronunciamiento se conoció luego de que la senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , denunciara este lunes al presidente de la AFA , Claudio “Chiqui” Tapia , y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino , ante el Comité de Ética de la Conmebol .

La exministra de Seguridad calificó el accionar de ambos dirigentes como “mafioso” y sostuvo que ese tipo de conductas “ensucian” al fútbol argentino.

En su comunicado, la AFA sostuvo que al inicio de la actual administración la institución se encontraba “acéfala, desfinanciada y desprestigiada”, con deudas acumuladas, compromisos incumplidos con los clubes y una fuerte dependencia de recursos estatales, especialmente del programa Fútbol Para Todos, lo que —afirmaron— había afectado su autonomía financiera. En el plano institucional, recordaron que tras la muerte de Julio Grondona se produjo una grave crisis de conducción, cuyo punto más crítico fue el escándalo del “38 a 38” en las elecciones de 2015, situación que derivó en la intervención de la FIFA en 2016 mediante una Comisión Normalizadora.

La entidad señaló que ese escenario también impactó de lleno en su imagen pública, con clubes enfrentados, renuncias de cuerpos técnicos y referentes de la Selección que llegaron a evaluar su continuidad. Frente a ese panorama, la actual dirigencia aseguró haber iniciado un proceso de ordenamiento económico, regularización de deudas y recuperación de la credibilidad institucional.

Según detalló la AFA, hoy la institución es superavitaria y no recibe aportes del Estado nacional. Indicó además que fueron regularizadas deudas salariales heredadas y que actualmente se afronta en tiempo y forma una masa salarial mensual cercana a los 4.000 millones de pesos para una estructura de alrededor de 1.300 personas, que incluye cuerpos técnicos, médicos, árbitros, personal administrativo y auxiliares.

El comunicado también destacó el desarrollo del predio “Lionel Andrés Messi”, donde entrenan 24 seleccionados de distintas disciplinas y categorías, y por el que circulan diariamente unas 1.000 personas. A esto se suma —según la entidad— la profesionalización de todas las categorías del fútbol masculino, la incorporación de la Primera División A del fútbol femenino y el inicio de un nuevo predio exclusivo para las selecciones femeninas.

En materia de financiamiento, la AFA aclaró que no retiene ningún porcentaje de los derechos televisivos, ya que esos ingresos se distribuyen íntegramente entre los clubes, y que su funcionamiento se sostiene a través de acuerdos comerciales y partidos amistosos de la Selección, cuyos ingresos deben cubrir también los costos logísticos y de preparación.

En el tramo más político del texto, la entidad denunció haber sido blanco de presiones, amenazas de intervención y denuncias judiciales durante las presidencias de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Recordó que tanto Claudio "Chiqui" Tapia como Pablo Toviggino fueron investigados en distintas causas judiciales y oportunamente sobreseídos, y cuestionó los recientes intentos de frenar asambleas a través de la IGJ, así como las iniciativas para imponer el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas.

La AFA también rechazó acusaciones formuladas por funcionarios nacionales, entre ellas una denuncia que intentó vincular a su tesorero con una supuesta red de espionaje extranjero, y defendió su decisión de recurrir a la Justicia para frenar medidas que —según sostuvo— perjudican a los clubes y a las ligas del interior.

Finalmente, la entidad remarcó que desde 2017 priorizó el desarrollo del fútbol por sobre cualquier alineamiento político y subrayó que los seleccionados nacionales “no representan a un partido político, sino a todo un país”.