Patricia Bullrich, a fondo contra Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: denuncia ante la Conmebol y graves acusaciones

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , reavivó la llama del conflicto del Gobierno contra la AFA este lunes con una durísima denuncia contra el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino , ante el Comité de Ética de la Conmebol . "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino", sentenció la exfuncionaria.

A través de un contundente posteo en sus redes, Bullrich apuntó contra "las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros" y planteó una serie de interrogantes que rodean a la conducción de la cúpula del fútbol argentino.

"Me pregunto: ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes?", increpó la exministra de Seguridad.

En ese sentido, la ahora legisladora enfatizó que "la lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable" y remarcó: "Si las hacen, las tienen que pagar. Corta".

En su presentación, la senadora libertaria apuntó contra el líder de la AFA y su número dos por "presuntas violaciones al Código de Ética de la Conmebol y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la Conmebol, en particular en lo relativo a los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro".

En ese sentido, Bullrich describió una serie de investigaciones en curso vinculadas a empresas contratistas de la AFA que "evidencian posibles conflictos de intereses no esclarecidos y coinciden temporal y materialmente con investigaciones judiciales en curso por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial".

"Este conjunto de circunstancias compromete seriamente los estándares de integridad, transparencia y buena gobernanza exigidos por la Conmebol a sus asociaciones miembro", argumenta el texto.

Así, la exministra de Seguridad reclamó la apertura de una investigación preliminar conforme al Código de Ética vigente, la evaluación de las conductas denunciadas a la luz de la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento y la adopción de las medidas que correspondan, incluidas sanciones disciplinarias, en caso de acreditarse las violaciones denunciadas.

Claudio Tapia con Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas Claudio Tapia con Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, la financiera que está en la mira de la Justicia.

Las investigaciones que salpican a la AFA

En su denuncia, Bullrich enumeró una serie de investigaciones que alcanzan alos mandamás de la AFA. La primera de ellas analiza "maniobras vinculadas a la adquisición, administración y tenencia de bienes de altísimo valor económico a través de sociedades comerciales presuntamente utilizadas como estructuras patrimoniales interpuestas por Claudio Tapia y Pablo Toviggino".

Se trata de la sociedad Real Central S.R.L, registrada formalmente a nombre de Luciano Pantano (monotributista) y Ana Lucía Conte (jubilada y beneficiaria de asistencia social estatal), los cuales figuran como poseedores de bienes que "no guardan relación alguna con la capacidad económica declarada de sus titulares formales", entre ellos una ostentosa mansión en el country Ayres Plaza de Pilar.

"La sociedad Real Central S.R.L. adquirió una propiedad de más de 10 hectáreas en la localidad de Villa Rosa, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, compuesta por dos lotes superiores a los 105.000 m², donde se emplaza una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, haras con caballos de alta competencia, y una extensa colección de vehículos de lujo y automóviles clásicos", describe el texto.

Autos Mansión Chiqui Tapia Los automóviles de lujo secuestrados en la mansión presuntamente vinculada a Claudio 'Chiqui' Tapia.

En la investigación, los socios de Real Central fueron señalados como presuntos testaferros de Tapia y Toviggino, a la par que se descubrió que las expensas y gastos de mantenimiento de la propiedad se encontraban registradas a nombre de Wicca S.A.S., una sociedad vinculada a la exsecretaria de Finanzas de la AFA María Florencia Sartirana y al exdirector general ejecutivo del organismo Juan Pablo Beacon, actualmente vinculado a la Federación Patagónica de Fútbol.

Además, el texto hace hincapié en los traspasos del dominio de la propiedad, que en 2017 pertenecía al exfutbolista Carlos Tevez, pero en 2023 fue vendida a Malte S.R.L., una empresa proveedora de la AFA que en 2022 fue contratada de manera directa por un monto aproximado de US$550.000 para la finalización de la instalación del sistema VAR. Según la denuncia, dicha sociedad presenta vínculos societarios y personales con personas del entorno directo del Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y exdirectivos y funcionarios jerárquicos del organismo.

"La concatenación entre contrataciones directas, vínculos personales, y operaciones patrimoniales de alto valor plantea serios interrogantes en materia de conflicto de intereses, falta de transparencia y cumplimiento de los deberes fiduciarios exigidos a los dirigentes de una federación miembro de la Conmebol", advierte Bullrich.

El helipuerto lindero a la mansión atribuido a Claudio Tapia. Foto: Clarín El helipuerto lindero a la mansión atribuido a Claudio Tapia. Foto: Clarín

La lupa sobre el patrimonio y el caso Sur Finanzas

La denuncia de la jefa de la bancada libertaria también puntualizó que los informes oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporados a la causa judicial dieron cuenta de un crecimiento patrimonial exponencial de Real Central S.R.L., en simultáneo con el fortalecimiento de sus vínculos con directivos de la AFA.

"La empresa declaró la titularidad de más de 59 vehículos de lujo, entre ellos Porsche, Ferrari, Audi R8, BMW y Mercedes-Benz, además de una colección de automóviles clásicos. Durante los procedimientos judiciales se secuestraron 45 automóviles de lujo, 7 motocicletas de alta cilindrada y 2 kartings, todos registrados a nombre de Real Central S.R.L. Este perfil patrimonial resulta absolutamente incompatible con la condición de monotributista del socio gerente; la percepción de beneficios sociales por parte de la otra socia; y la actividad económica declarada: servicios de transporte urbano y suburbano", sentencia el texto.

Por último, la denuncia no omitió el avance de otra causa judicial federal vinculada a la financiera Sur Finanzas, donde se realizaron más de treinta allanamientos simultáneos en sedes de la AFA y en clubes de fútbol en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal.

"Según surge de las actuaciones, Sur Finanzas habría operado como instrumento financiero recurrente dentro del ecosistema de clubes, generando relaciones de dependencia económica, exclusividad contractual y una posible afectación de la autonomía institucional de las entidades afiliadas", sostiene la denuncia, y agrega: "La investigación alcanza a 17 clubes y analiza un esquema basado en el otorgamiento de préstamos sobredimensionados, mediante el cual se habrían canalizado fondos de origen ilícito hacia circuitos formales".

Todo esto en paralelo a las reiteradas observaciones administrativas formuladas por la Inspección General de Justicia (IGJ), que ha señalado cómo la AFA presenta ocho años de estados contables sin aprobación.

En esas partidas, se incluyen observaciones por gastos administrativos y de gestión por aproximadamente US$18 millones; pagos al Colegio de Árbitros y a la Escuela Técnica por US$3,5 millones; gastos de selecciones nacionales por US$44 millones; y aportes y subsidios a FIFA y CONMEBOL por US$12,5 millones.

"En total, existen más de US$111 millones sin adecuada justificación contable. Asimismo, la Dirección General Impositiva (DGI) presentó denuncias por presunta apropiación indebida de tributos y contribuciones por un monto superior a siete mil millones de pesos, atribuibles a la conducción de la AFA bajo la presidencia de Claudio Tapia", finaliza la denuncia.

La denuncia completa de Bullrich ante la Conmebol

DENUNCIA CONMEBOL

Noticia en desarrollo...