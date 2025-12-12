"Señora presidiaria": Patricia Bullrich le contestó a CFK tras sus críticas a la inflación y la mandó a leer de economía

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , salió este viernes con los tapones de punta a contestarle a Cristina Fernández de Kirchner , que había cuestionado al Gobierno de Javier Milei por el dato de inflación de noviembre.

"Señora Presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno", lanzó la exministra de Seguridad.

En un durísimo posteo en X, Bullrich increpó a la expresidenta por la gestión del Frente de Todos donde, "si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025".

"Y todo eso con una economía con precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio (Qatar, Coldplay, soja, blue, Steam), faltantes de nafta, electrodomésticos carísimos, pobreza y desempleo", acotó la senadora nacional.

En ese marco, Bullrich sostuvo que "en apenas dos años" el Gobierno logró "romper ese esquema empobrecedor, ordenar la economía y ser mucho más libres que antes".

"Lo que leo no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando. No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía", chicaneó. "Tremenda masterclass", respondió Javier Milei al mensaje de su exministra.

El burlón posteo de CFK

El cruce tuitero se originó en un burlón posteo de Cristina Kirchner donde la exvicepresidenta de Alberto Fernández cuestionó el repunte de la inflación, que registró en noviembre una suba del 2,5%, y puso bajo tela de juicio la estrategia de Javier Milei para combatir los aumentos de precios. "¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?", lanzó irónicamente, recuperando la frase de cabecera del asesor Santiago Caputo y el ecosistema libertario.

"Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%. Y eso después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios", sentenció la exmandataria en X.

En su nuevo cuestionamiento público, Fernández de Kirchner adjuntó una foto de noviembre de 2015 de Patricia Bullrich, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el exdiputado nacional del PRO Pablo Toniolli y recordó cuando hace diez años, "los impresentables de siempre mostraban el autodenominado 'IPC Congreso' de ese mes.

"O sea… en noviembre del 2015, (anteúltimo mes de nuestro tercer mandato presidencial) la inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado", enfatizó la expresidenta.

Y finalizó: "Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio… entre otras tantas cosas que para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin".