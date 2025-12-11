Senado: Patricia Bullrich recibió con los brazos abiertos a Luis Juez, que cambió el amarillo por el violeta

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado , Patricia Bullrich , celebró este jueves la incorporación del cordobés Luis Juez , hasta ayer senador del PRO, al interbloque oficialista en la cámara alta. " Un hombre de convicciones firmes ", destacó la exministra de Seguridad.

"Luis Juez se suma con su bloque a nuestro interbloque en el Senado. Me alegra tenerlo cerca: un hombre de convicciones firmes, decente y que siempre está del lado de los cambios profundos que la Argentina necesita", manifestó Bullrich a través de un posteo en X que acompañó de una foto junto al examarillo.

Además, la exfuncionaria destacó el crecimiento del bloque violeta en el Senado, que con la llegada de Juez alcanzó las 21 bancas, a 7 del interbloque de Unión por la Patria. "Nuestro equipo se fortalece con un Senado decidido a empujar las reformas y a construir un país ordenado y libre. Vamos con todo", festejó Bullrich.

El legislador cordobés tuvo este año algunos roces importantes con el oficialismo a partir de su rechazo al veto presidencial a la Ley de Discapacidad. Juez tiene una hija con discapacidad y fue uno de los promotores de la iniciativa en el Congreso.

Por eso, recibió duras agresiones de uno de los influencers de peso del ecosistema libertario, el Gordo Dan , hecho que fue repudiado por otros miembros del Gobierno como el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Otra fuga para el PRO en el Senado

Pese a esos momentos de tensión, Juez mantuvo su alineamiento con la gestión libertaria a medida que se alejaba del PRO de Mauricio Macri, decisión que hizo efectiva al abandonar la bancada amarilla para conformar el monobloque Frente Cívico, que estará integrado al interbloque de La Libertad Avanza.

La decisión está influenciada también por el deseo del abogado de ser candidato a gobernador del oficialismo en Córdoba en 2027, algo que ya ha manifestado en el pasado.

Así, la bancada del PRO quedó reducida a tan solo tres miembros en el Senado, con Martín Goerling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina. Sin embargo, esos votos son de mucha importancia en las discusiones que se vienen en las sesiones extraordinarias, con la reforma laboral que acaba de ingresar en la cámara alta. El Ejecutivo apunta a que la iniciativa se discuta rápidamente en la próxima semana en comisiones.