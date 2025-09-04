El Gordo Dan atacó a Luis Juez con un repudiable mensaje y el Gobierno se despegó
El influencer “El Gordo Dan” criticó a Luis Juez por su voto en el Senado, y el Guillermo Francos salió a distanciar al Gobierno de sus comentarios polémicos.
Tras un nuevo revés legislativo para el Gobierno, un polémico tuit del influencer Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan ”, encendió la polémica. En su cuenta de X atacó duramente a Luis Juez por su voto en el Senado, y desde el Gabinete nacional se anticiparon a despegarse de sus palabras.
El conductor de Carajo criticó este jueves por la noche al legislador del Pro por votar en contra del veto a la ley de emergencia en discapacidad. Sin pelos en la lengua, habló sobre la hija del cordobés, que tiene parálisis cerebral. “Luis Juez le... adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija”, escribió.
Te Podría Interesar
Luego, agregó: “No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”, disparó el libertario.
Guillermo Francos aclaró que el Gobierno no respalda el tuit del Gordo Dan
La publicación del “Gordo Dan” se ganó el repudio del jefe de Gabinete del Gobierno nacional, quien salió a hablar en TN para aclarar la postura de la Casa Rosada. “Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar y creo que no puede aceptarse de ninguna manera”, afirmó.
Francos marcó que no coincide ni en “la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión”. Incluso no se alarmó por la votación del aliado del oficialismo, dado que “había anticipado en la votación anterior cuál era su posición y lo que vivía”.
“Yo lo llamé hace un rato a Luis Juez. Lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedí disculpas, porque me parecía que no se puede considerar de ninguna manera ni aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor”, añadió.
Además, el jefe de Gabinete tomó distancia y aclaró que Parisini no forma parte del Gobierno, sino que “expresa posiciones independientes”. En tanto, aseguró: “Yo no pude hablar con el presidente porque está de viaje, pero estoy seguro de que va a estar en total desacuerdo con esta expresión”.
La respuesta del Gordo Dan a Guillermo Francos
Tras las críticas, el influencer libertario se vio obligado a borrar el tuit, pero redobló la apuesta: “Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la QUIEBRA del estado argentino con el consiguiente EMPOBRECIMIENTO de generaciones de argentinos. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa”, escribió en X.
Pero no frenó ahí, sino que también deslizó una crítica hacia el funcionario que salió a despegarse de sus agresiones. “Del señor Guillermo Francos no voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo. Lo perdono”, afirmó.