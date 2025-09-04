El Gordo Dan atacó a Luis Juez con un repudiable mensaje y el Gobierno se despegó

Tras un nuevo revés legislativo para el Gobierno, un polémico tuit del influencer Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan ”, encendió la polémica. En su cuenta de X atacó duramente a Luis Juez por su voto en el Senado, y desde el Gabinete nacional se anticiparon a despegarse de sus palabras.

El conductor de Carajo criticó este jueves por la noche al legislador del Pro por votar en contra del veto a la ley de emergencia en discapacidad. Sin pelos en la lengua, habló sobre la hija del cordobés, que tiene parálisis cerebral. “Luis Juez le... adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija”, escribió.

Luego, agregó: “No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”, disparó el libertario.

La publicación del “Gordo Dan” se ganó el repudio del jefe de Gabinete del Gobierno nacional, quien salió a hablar en TN para aclarar la postura de la Casa Rosada. “Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar y creo que no puede aceptarse de ninguna manera”, afirmó.

Francos marcó que no coincide ni en “la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión”. Incluso no se alarmó por la votación del aliado del oficialismo, dado que “había anticipado en la votación anterior cuál era su posición y lo que vivía”.

Guillermo Francos salió a criticar al Gordo Dan por su tuit contra Luis Juez

“Yo lo llamé hace un rato a Luis Juez. Lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedí disculpas, porque me parecía que no se puede considerar de ninguna manera ni aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor”, añadió.

Además, el jefe de Gabinete tomó distancia y aclaró que Parisini no forma parte del Gobierno, sino que “expresa posiciones independientes”. En tanto, aseguró: “Yo no pude hablar con el presidente porque está de viaje, pero estoy seguro de que va a estar en total desacuerdo con esta expresión”.

La respuesta del Gordo Dan a Guillermo Francos

El nuevo tuit del Gordo Dan contra Luis Juez El Gordo Dan se "corrigió" y volvió a apuntar contra Luis Juez por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Tras las críticas, el influencer libertario se vio obligado a borrar el tuit, pero redobló la apuesta: “Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la QUIEBRA del estado argentino con el consiguiente EMPOBRECIMIENTO de generaciones de argentinos. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa”, escribió en X.

El Dordo Dan tuiteó sobre Guillermo Francos El Dordo Dan tuiteó sobre Guillermo Francos luego de que el jefe de Gabinete aclarara que el Gobierno no se identifica con la agresión a Luis Juez.

Pero no frenó ahí, sino que también deslizó una crítica hacia el funcionario que salió a despegarse de sus agresiones. “Del señor Guillermo Francos no voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo. Lo perdono”, afirmó.