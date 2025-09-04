Presenta:

Uno por uno: quiénes respaldaron la emergencia en discapacidad en el Senado

La oposición se abroqueló y logró una amplía mayoría en el Senado para rechazar el veto de Javier Milei. El detalle de la votación.

MDZ Política

Senadores le dieron un duro revés al Gobierno

Senadores le dieron un duro revés al Gobierno

La oposición en el Senado se mostró unida y le propinó un duro golpe al Gobierno, al rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Se trata del primer decreto que fue desestimado por el Congreso desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En total, hubo 63 votos a favor, 7 rechazos y dos ausentes. A mediados de agosto, la Cámara de Diputados había logrado 172 votos a favor y 73 en contra.

Tal como viene ocurriendo en ambas cámaras y con la mayoría de los temas, la UCR, el grueso del PRO, Provincias Unidas, y Cambio Federal se unieron al peronismo para rechazar la medida presidencial.

Además los bloques dialoguistas que votaron contra el veto son 2 del Frente Renovador de la Concordia Social (Misiones); 2 de Por Santa Cruz, 2 de Unidad Federal y los monobloques de Cambio Federal, Juntos por Rio Negro, Movimiento Popular Neuquino, de Despierta Chubut y de Justicia Social (Tucumán).

Los bloques peronistas aportaron 33 votos que corresponden 14 al Frente Nacional y Popular-que preside José Mayans-4 a Convicción Federal (Fernando Salino) y 15 a Unidad Ciudadana (Juliano Di Tullio).

Quiénes fueron los senadores que votaron rechazar el veto de Milei:

  • Juliana Di Tullio, Unidad Ciudadana, Buenos Aires
  • Claudio Doñate, Unidad Ciudadana, Río Negro
  • María Eugenia Duré, Unidad Ciudadana, Tierra del Fuego
  • Anabel Fernández Sagasti, Frente Nacional y Popular, Mendoza
  • Natalia Gadano, Por Santa Cruz, Santa Cruz
  • Eduardo Galaretto, Frente Nacional y Popular, Córdoba
  • Silvina García Larraburu, Unidad Ciudadana, Río Negro
  • Maximiliano Abad, Unión Cívica Radical, Buenos Aires
  • Carlos Mauricio Espínola, Frente Nacional y Popular, Corrientes
  • Flavio Sergio Fama, Frente PRO, Catamarca
  • Sergio Napoleón Leavy, Frente Nacional y Popular, Salta
  • Claudia Ledesma Abdala, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
  • Marcelo Lewandowski, Unidad Ciudadana, Santa Fe
  • Carlos Alberto Linares, Frente Nacional y Popular, Chubut
  • Cándida Cristina López, Frente Nacional y Popular, Misiones
  • María Florencia López, Frente Nacional y Popular, La Rioja
  • Carolina Losada, Unión Cívica Radical, Santa Fe
  • Martín Lousteau, Unión Cívica Radical, CABA
  • Juan Luis Manzur, Frente Nacional y Popular, Tucumán
  • José Miguel Ángel Mayans, Frente Nacional y Popular, Formosa
  • Sergio Mauricio Uñac, Frente Nacional y Popular, San Juan
  • Mercedes Gabriela Valenzuela, Frente Nacional y Popular, San Juan
  • Alejandra María Vigo, Frente Nacional y Popular, Córdoba
  • Eduardo Alejandro Vischi, Unión Cívica Radical, Corrientes
  • Víctor Zimmermann, Unión Cívica Radical, Chaco
  • Daniel Pablo Bensusán, Frente Nacional y Popular, La Pampa
  • Pablo Daniel Blanco, Frente PRO, Tierra del Fuego
  • José María Carambia, Por Santa Cruz, Santa Cruz
  • Stefania Cora, Frente Nacional y Popular, Entre Ríos
  • Lucía Corpacci, Frente Nacional y Popular, Catamarca
  • Carmen Lucila Crexell, Juntos por el Cambio, Neuquén
  • Andrea Marcela Cristina, Frente PRO, Chubut
  • Alfredo De Angeli, Frente PRO, Entre Ríos
  • Eduardo “Wado” de Pedro, Frente Nacional y Popular, Buenos Aires
  • María Celeste Giménez Navarro, Unidad Ciudadana, San Juan
  • Nora del Valle Giménez, Frente Nacional y Popular, Salta
  • Enrique Martín Goerling Lara, Frente PRO, Misiones
  • María Teresa Margarita González, Frente Nacional y Popular, Formosa
  • María Victoria Huala, Frente PRO, La Pampa
  • Luis Alfredo Juez, Frente PRO, Córdoba
  • Mariana Juri, Unión Cívica Radical, Mendoza
  • Alicia Margarita Kirchner, Frente Nacional y Popular, Santa Cruz
  • Daniel Ricardo Kroneberger, Unión Cívica Radical, La Pampa
  • Oscar Parrilli, Frente Nacional y Popular, Neuquén
  • María Teresa Margarita Pitatti Vergara, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
  • Sandra Mendoza, Frente Nacional y Popular, Tucumán
  • María Carolina Moisés, Frente Nacional y Popular, Jujuy
  • Gerardo Montenegro, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
  • José Emilio Neder, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
  • Mónica Esther Silva, Frente Nacional y Popular, Río Negro
  • Rodolfo Alejandro Suárez, Frente PRO, Mendoza
  • Guadalupe Tagliaferri, Frente PRO, CABA
  • Edith Terenzi, Frente PRO, Chubut
  • Mariano Recalde, Unidad Ciudadana, CABA
  • Jesús Fernando Rejal, Frente Nacional y Popular, La Rioja
  • Juan Carlos Romero, Frente PRO, Salta
  • Fernando Ariel Salino, Frente Nacional y Popular, San Luis
  • Silvia Estela Sapag, Frente Nacional y Popular, Neuquén

Quienes votaron en contra

  • Juan Carlos Pagotto

  • Bartolomé Esteban Abdala, La Libertad Avanza, San Luis
  • Carmen Álvarez Rivero, Frente PRO, Córdoba
  • Ivanna Arrascaeta, La Libertad Avanza, San Luis
  • Ezequiel Atauche, La Libertad Avanza, Jujuy
  • Bruno Olivera Lucero, La Libertad Avanza, San Juan
  • Juan Carlos Pagotto, La Libertad Avanza, La Rioja
  • Francisco Paoltroni, La Libertad Avanza, Formosa

Ausentes

  • Antonio Rodas, Frente Nacional y Popular, Chaco (ausente)
  • Vilma Facunda Bedia, La Libertad Avanza, Jujuy (ausente)

