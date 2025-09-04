Uno por uno: quiénes respaldaron la emergencia en discapacidad en el Senado
La oposición se abroqueló y logró una amplía mayoría en el Senado para rechazar el veto de Javier Milei. El detalle de la votación.
La oposición en el Senado se mostró unida y le propinó un duro golpe al Gobierno, al rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Se trata del primer decreto que fue desestimado por el Congreso desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En total, hubo 63 votos a favor, 7 rechazos y dos ausentes. A mediados de agosto, la Cámara de Diputados había logrado 172 votos a favor y 73 en contra.
Tal como viene ocurriendo en ambas cámaras y con la mayoría de los temas, la UCR, el grueso del PRO, Provincias Unidas, y Cambio Federal se unieron al peronismo para rechazar la medida presidencial.
Además los bloques dialoguistas que votaron contra el veto son 2 del Frente Renovador de la Concordia Social (Misiones); 2 de Por Santa Cruz, 2 de Unidad Federal y los monobloques de Cambio Federal, Juntos por Rio Negro, Movimiento Popular Neuquino, de Despierta Chubut y de Justicia Social (Tucumán).
Los bloques peronistas aportaron 33 votos que corresponden 14 al Frente Nacional y Popular-que preside José Mayans-4 a Convicción Federal (Fernando Salino) y 15 a Unidad Ciudadana (Juliano Di Tullio).
Quiénes fueron los senadores que votaron rechazar el veto de Milei:
- Juliana Di Tullio, Unidad Ciudadana, Buenos Aires
- Claudio Doñate, Unidad Ciudadana, Río Negro
- María Eugenia Duré, Unidad Ciudadana, Tierra del Fuego
- Anabel Fernández Sagasti, Frente Nacional y Popular, Mendoza
- Natalia Gadano, Por Santa Cruz, Santa Cruz
- Eduardo Galaretto, Frente Nacional y Popular, Córdoba
- Silvina García Larraburu, Unidad Ciudadana, Río Negro
- Maximiliano Abad, Unión Cívica Radical, Buenos Aires
- Carlos Mauricio Espínola, Frente Nacional y Popular, Corrientes
- Flavio Sergio Fama, Frente PRO, Catamarca
- Sergio Napoleón Leavy, Frente Nacional y Popular, Salta
- Claudia Ledesma Abdala, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
- Marcelo Lewandowski, Unidad Ciudadana, Santa Fe
- Carlos Alberto Linares, Frente Nacional y Popular, Chubut
- Cándida Cristina López, Frente Nacional y Popular, Misiones
- María Florencia López, Frente Nacional y Popular, La Rioja
- Carolina Losada, Unión Cívica Radical, Santa Fe
- Martín Lousteau, Unión Cívica Radical, CABA
- Juan Luis Manzur, Frente Nacional y Popular, Tucumán
- José Miguel Ángel Mayans, Frente Nacional y Popular, Formosa
- Sergio Mauricio Uñac, Frente Nacional y Popular, San Juan
- Mercedes Gabriela Valenzuela, Frente Nacional y Popular, San Juan
- Alejandra María Vigo, Frente Nacional y Popular, Córdoba
- Eduardo Alejandro Vischi, Unión Cívica Radical, Corrientes
- Víctor Zimmermann, Unión Cívica Radical, Chaco
- Daniel Pablo Bensusán, Frente Nacional y Popular, La Pampa
- Pablo Daniel Blanco, Frente PRO, Tierra del Fuego
- José María Carambia, Por Santa Cruz, Santa Cruz
- Stefania Cora, Frente Nacional y Popular, Entre Ríos
- Lucía Corpacci, Frente Nacional y Popular, Catamarca
- Carmen Lucila Crexell, Juntos por el Cambio, Neuquén
- Andrea Marcela Cristina, Frente PRO, Chubut
- Alfredo De Angeli, Frente PRO, Entre Ríos
- Eduardo “Wado” de Pedro, Frente Nacional y Popular, Buenos Aires
- María Celeste Giménez Navarro, Unidad Ciudadana, San Juan
- Nora del Valle Giménez, Frente Nacional y Popular, Salta
- Enrique Martín Goerling Lara, Frente PRO, Misiones
- María Teresa Margarita González, Frente Nacional y Popular, Formosa
- María Victoria Huala, Frente PRO, La Pampa
- Luis Alfredo Juez, Frente PRO, Córdoba
- Mariana Juri, Unión Cívica Radical, Mendoza
- Alicia Margarita Kirchner, Frente Nacional y Popular, Santa Cruz
- Daniel Ricardo Kroneberger, Unión Cívica Radical, La Pampa
- Oscar Parrilli, Frente Nacional y Popular, Neuquén
- María Teresa Margarita Pitatti Vergara, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
- Sandra Mendoza, Frente Nacional y Popular, Tucumán
- María Carolina Moisés, Frente Nacional y Popular, Jujuy
- Gerardo Montenegro, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
- José Emilio Neder, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
- Mónica Esther Silva, Frente Nacional y Popular, Río Negro
- Rodolfo Alejandro Suárez, Frente PRO, Mendoza
- Guadalupe Tagliaferri, Frente PRO, CABA
- Edith Terenzi, Frente PRO, Chubut
- Mariano Recalde, Unidad Ciudadana, CABA
- Jesús Fernando Rejal, Frente Nacional y Popular, La Rioja
- Juan Carlos Romero, Frente PRO, Salta
- Fernando Ariel Salino, Frente Nacional y Popular, San Luis
- Silvia Estela Sapag, Frente Nacional y Popular, Neuquén
Quienes votaron en contra
- Bartolomé Esteban Abdala, La Libertad Avanza, San Luis
- Carmen Álvarez Rivero, Frente PRO, Córdoba
- Ivanna Arrascaeta, La Libertad Avanza, San Luis
- Ezequiel Atauche, La Libertad Avanza, Jujuy
- Bruno Olivera Lucero, La Libertad Avanza, San Juan
- Juan Carlos Pagotto, La Libertad Avanza, La Rioja
- Francisco Paoltroni, La Libertad Avanza, Formosa
Ausentes
- Antonio Rodas, Frente Nacional y Popular, Chaco (ausente)
- Vilma Facunda Bedia, La Libertad Avanza, Jujuy (ausente)