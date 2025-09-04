Uno por uno: quiénes respaldaron la emergencia en discapacidad en el Senado

La oposición se abroqueló y logró una amplía mayoría en el Senado para rechazar el veto de Javier Milei. El detalle de la votación.

La oposición en el Senado se mostró unida y le propinó un duro golpe al Gobierno, al rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Se trata del primer decreto que fue desestimado por el Congreso desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En total, hubo 63 votos a favor, 7 rechazos y dos ausentes. A mediados de agosto, la Cámara de Diputados había logrado 172 votos a favor y 73 en contra.

Tal como viene ocurriendo en ambas cámaras y con la mayoría de los temas, la UCR, el grueso del PRO, Provincias Unidas, y Cambio Federal se unieron al peronismo para rechazar la medida presidencial.

Además los bloques dialoguistas que votaron contra el veto son 2 del Frente Renovador de la Concordia Social (Misiones); 2 de Por Santa Cruz, 2 de Unidad Federal y los monobloques de Cambio Federal, Juntos por Rio Negro, Movimiento Popular Neuquino, de Despierta Chubut y de Justicia Social (Tucumán).

Los bloques peronistas aportaron 33 votos que corresponden 14 al Frente Nacional y Popular-que preside José Mayans-4 a Convicción Federal (Fernando Salino) y 15 a Unidad Ciudadana (Juliano Di Tullio).

Quiénes fueron los senadores que votaron rechazar el veto de Milei: Juliana Di Tullio, Unidad Ciudadana, Buenos Aires

Claudio Doñate, Unidad Ciudadana, Río Negro

María Eugenia Duré, Unidad Ciudadana, Tierra del Fuego

Anabel Fernández Sagasti, Frente Nacional y Popular, Mendoza

Natalia Gadano, Por Santa Cruz, Santa Cruz

Eduardo Galaretto, Frente Nacional y Popular, Córdoba

Silvina García Larraburu, Unidad Ciudadana, Río Negro

Maximiliano Abad, Unión Cívica Radical, Buenos Aires

Carlos Mauricio Espínola, Frente Nacional y Popular, Corrientes

Flavio Sergio Fama, Frente PRO, Catamarca

Sergio Napoleón Leavy, Frente Nacional y Popular, Salta

Claudia Ledesma Abdala, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero

Marcelo Lewandowski, Unidad Ciudadana, Santa Fe

Carlos Alberto Linares, Frente Nacional y Popular, Chubut

Cándida Cristina López, Frente Nacional y Popular, Misiones

María Florencia López, Frente Nacional y Popular, La Rioja

Carolina Losada, Unión Cívica Radical, Santa Fe

Martín Lousteau, Unión Cívica Radical, CABA

Juan Luis Manzur, Frente Nacional y Popular, Tucumán

José Miguel Ángel Mayans, Frente Nacional y Popular, Formosa

Sergio Mauricio Uñac, Frente Nacional y Popular, San Juan

Mercedes Gabriela Valenzuela, Frente Nacional y Popular, San Juan

Alejandra María Vigo, Frente Nacional y Popular, Córdoba

Eduardo Alejandro Vischi, Unión Cívica Radical, Corrientes

Víctor Zimmermann, Unión Cívica Radical, Chaco

Daniel Pablo Bensusán, Frente Nacional y Popular, La Pampa

Pablo Daniel Blanco, Frente PRO, Tierra del Fuego

José María Carambia, Por Santa Cruz, Santa Cruz

Stefania Cora, Frente Nacional y Popular, Entre Ríos

Lucía Corpacci, Frente Nacional y Popular, Catamarca

Carmen Lucila Crexell, Juntos por el Cambio, Neuquén

Andrea Marcela Cristina, Frente PRO, Chubut

Alfredo De Angeli, Frente PRO, Entre Ríos

Eduardo “Wado” de Pedro, Frente Nacional y Popular, Buenos Aires

María Celeste Giménez Navarro, Unidad Ciudadana, San Juan

Nora del Valle Giménez, Frente Nacional y Popular, Salta

Enrique Martín Goerling Lara, Frente PRO, Misiones

María Teresa Margarita González, Frente Nacional y Popular, Formosa

María Victoria Huala, Frente PRO, La Pampa

Luis Alfredo Juez, Frente PRO, Córdoba

Mariana Juri, Unión Cívica Radical, Mendoza

Alicia Margarita Kirchner, Frente Nacional y Popular, Santa Cruz

Daniel Ricardo Kroneberger, Unión Cívica Radical, La Pampa

Oscar Parrilli, Frente Nacional y Popular, Neuquén

María Teresa Margarita Pitatti Vergara, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero

Sandra Mendoza, Frente Nacional y Popular, Tucumán

María Carolina Moisés, Frente Nacional y Popular, Jujuy

Gerardo Montenegro, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero

José Emilio Neder, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero

Mónica Esther Silva, Frente Nacional y Popular, Río Negro

Rodolfo Alejandro Suárez, Frente PRO, Mendoza

Guadalupe Tagliaferri, Frente PRO, CABA

Edith Terenzi, Frente PRO, Chubut

Mariano Recalde, Unidad Ciudadana, CABA

Jesús Fernando Rejal, Frente Nacional y Popular, La Rioja

Juan Carlos Romero, Frente PRO, Salta

Fernando Ariel Salino, Frente Nacional y Popular, San Luis

Silvia Estela Sapag, Frente Nacional y Popular, Neuquén