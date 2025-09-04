Con críticas a Milei, Axel Kicillof cerró la campaña de Fuerza Patria en La Plata

Al igual que en el 2023, Axel Kicillof eligió a La Plata para cerrar la campaña de Fuerza Patria , a diferencia de la elección pasada el cierre del peronismo kirchnerista renovador fue recorriendo obras públicas de la Capital bonaerense, para marcar la diferencia de gestión, con críticas a Milei por el párate de la obra pública nacional.

Si bien el cierre anunciado por la municipalidad de La Plat a era en Plaza Islas Malvinas con una mateada, de la que iba a participar Axel Kicillof junto al intendente platense Julio Alak y los candidatos de la Octava Sección Electoral, el gobernador no fue de la partida.

Según fuentes consultadas por MDZ en la gobernación bonaerense, el evento no estaba en la agenda de Axel Kicillof ; por más que el Flyer distribuido por Fuerza Patria invitaba a los vecinos platenses a participar de la mateada con el gobernador y el intendente.

La militancia reunida en la plaza del eje fundacional platense, mientras esperaba con un retraso importante el arribo del jefe comunal Julio Alak y sus candidatos a diputados provinciales, concejales y consejeros escolares, sin Axel Kicillof ; cantaban a viva voz, para matizar el frío, el último hit kirchnerista “ Alta coimera, Karina es una alta coimera” , acompañados por los músicos de las bandas convocadas por el municipio platense.

Las críticas de Axel Kicillof a Javier Milei

Durante la recorrida por las obras de la Capital provincial, de la que fue parte la vicegobernadora y candidata testimonial por la Tercera Sección Electoral Verónica Magario, el gobernador Axel Kicillof dijo “ “La única manera de frenar el desastre que está haciendo Milei es llenando las urnas con la boleta de Fuerza Patria”.

Kicillof junto al intendete Alak y los canddiatos de Fuerza Patria de la octava Sección recorriendo obras en la ciudad de La Plata Axel Kicillof recorrió obras en la capital bonaerense junto al intendente platense Julio Alak y los candidatos de la Octava Sección Prensa Gobernación PBA

Además, le pidió unidad a la militancia: “Tenemos que hacer un último esfuerzo para convencer a todos y todas de que este domingo debemos ir a votar en defensa de las obras que estamos haciendo para reconstruir la capital de todos los bonaerenses”.

Por su parte, el intendente Julio Alak en el acto de cierre de los candidatos de Fuerza Patria platenses, dijo "Este domingo hay que votar por la ciudad -agregando- Le estamos devolviendo a La Plata el brillo y la jerarquía de capital de la provincia de Buenos Aires”.

Alak Cierre de campaña El intendente de La Plata Julio Alak encabezo en plaza Islas Malvinas el cierre de campaña de los candidatos de la Octava Sección Electoral Prensa Municipalidad de La Plata

Y le pidió a los vecinos que el domingo lo acompañen para “consolidar este rumbo de ciudad basado en el progreso de los barrios".

Como contrapartida Diego Santilli, con críticas a Kicillof, participó del cierre de La Libertad Avanza en la Segunda Sección.

Con la mirada puesta en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del próximo domingo, Diego Santilli, acompaño en el cierre de campaña a los candidatos a diputados de la Segunda Sección Electoral de la alianza La Libertad Avanza.

“El Colo” Santilli competirá en octubre por una banca en la Cámara Baja Nacional, al momento de tomar el micrófono en el escenario montado en un coqueto hotel de la ciudad de San Nicolas, dijo: “El 7 de septiembre arrasamos en la Provincia y a terminar con el atraso y el abandono de Kicillof y el kirchnerismo. En la provincia de Buenos Aires van a ganar las ideas de la libertad, el trabajo y el esfuerzo”. Asimismo, le pidió a la militancia libertaria que en las últimas horas previas a las elecciones redoblen el esfuerzo y casa por casa motiven a la gente a que vayan a votar.

Diego Santilli encabezando el cierre de la Segunda Sección

A su turno, Federico Chouhy, cabeza de lista de concejales de La Libertad Avanza de San Nicolas, cargó contra la familia que gobierna hace décadas a los nicoleños y dijo: “Tenemos que terminar con la casta de los Passaglia y en San Nicolas tenemos que decirle Nunca Más al kirchnerismo”.

Del acto de cierre de los candidatos de La Libertad Avanza en la Segunda sección electoral, además de Diego Santilli, participaron entre otros candidatos, Alejandro Rabinovich actual senador provincial por al Quinta Sección y actual candidato a diputado por la Segunda Sección y el jefe de la bancada de diputados provinciales del PRO y candidato a senador por la Cuarta Sección Matías Ranzini