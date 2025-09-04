Con críticas a Axel Kicillof y a Javier Milei, Somos Buenos Aires cerró su campaña en la provincia de Buenos Aires

En medio de las recientes disputas del gobernador bonaerense Axel Kicillof con el presidente Javier Milei , Somos Buenos Aires cerró su campaña en la provincia de Buenos Aires con un discurso crítico hacia los dos extremos de la grieta que busca hacerse un lugar entre la polarización.

En ese marco, radicales críticos del Gobierno y peronistas no kirchneristas confluyeron este miércoles por la noche en el Club Deportivo de Tigre. Allí, Josefina Mendoza, la radical que escolta a Zamora en la Primera Sección, defendió la gestión del exmassista y proclamó: "El 7 de septiembre es una oportunidad para discutir los temas de nuestro barrio y de la provincia, no solo elegir entre lo mismo de siempre. Traigo empatía, valores y gestión seria; que nos juzguen por resultados y no por promesas vacías".

Luego tomó la palabra Florencio Randazzo, quien encabezará la lista de diputados nacionales de Provincias Unidas en octubre, remarcó: "Creemos en el Estado. No creemos que el Estado es mala palabra, pero no en el Estado del relato, que se mide por la cantidad de regulaciones, de personal. Porque ese Estado del kirchnerismo nos dejó con el 52% de pobreza. Tampoco en el Estado ausente que propone Milei, que agudiza las desigualdades, que abandona a los jubilados y discapacitados. Eso es crueldad".

En ese mismo sentido, Schiaretti tomó la posta y continuó con los elogios para la gestión de Zamora en el distrito. "Qué linda está Tigre", festejó, a la par que pidió replicar el modelo en el resto de la provincia de Buenos Aires. "Es necesario un gobierno con equilibrio fiscal pero con la gente adentro del equilibrio fiscal. Haciendo obras y cuidando a la gente como hace Julio en Tigre", subrayó el candidato a diputado nacional por Córdoba.

Para cerrar el acto, Julio Zamora salió al cruce de Axel Kicillof, a quien le reprochó con una ironía su falta de gestión en el municipio.

"Hoy tuvimos una novedad en Tigre. De la noche a la mañana apareció el gobernador en nuestra ciudad. Vino al barrio El Progreso, en Benavídez. Yo pensé que había ido a ver el arroyo Lola, que desde hace años requiere el saneamiento que debe hacer el gobierno de la provincia. Pensé que iba a venir al Hospital Provincial de Pacheco, que se incendió hace cinco años y sobre el que no hicieron ninguna obra para solucionarlo. Allí, un hombre de cuarenta y ocho años con pie diabético lleva diez días esperando una operación de amputación, sin conseguir turno en ningún hospital de la región", sentenció.

En ese marco, el tigrense también apuntó contra la situación económica y aseguró que eso desembocará en "un resultado adverso" para el Gobierno nacional,. "Lo vemos en la calle, cuando charlamos con vecinos, comerciantes, jubilados. Hay una realidad económica que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires sienten cada día, cuando abren la heladera. Sencillamente es así: la cuestión económica está provocando mucho dolor en las familias, y eso va a repercutir en esta elección”, disparó.

Sobre el final, acompañado de otros referentes de la UCR bonaerense como Pablo Domenichini (candidato por la Tercera Sección), Pablo Nicoletti (Octava) y los diputados nacionales Danya Tavela y Pablo Juliano, Zamora destacó la baja de inseguridad en su municipio y prometió "llevar su política a toda la provincia".