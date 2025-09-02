Maximiliano Pullaro se mete en la campaña bonaerense y apoya a Somos Buenos Aires

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , mantuvo un encuentro con dos candidatos radicales de Somos Buenos Aires para respaldar sus postulaciones en el tramo final de la campaña rumbo a las elecciones del 7 de septiembre. Se trata de la primera manifestación pública de apoyo de un mandatario de Provincias Unidas a la lista bonaerense de tercera vía, integrada también por la Coalición Cívica y sectores del peronismo no alineado.

En medio del cierre de listas, la UCR consiguió encabezar cuatro nóminas seccionales. Entre ellas, Pablo Domenichini en la tercera sección y Pablo Nicoletti en la octava. Ambos dirigentes se reunieron este lunes con Pullaro para abordar principalmente temas vinculados a la seguridad, una de las preocupaciones centrales en el conurbano en esta elección.

“El ejemplo de Santa Fe muestra que con decisión política y planificación se puede recuperar la seguridad. Eso queremos llevar a La Plata”, señaló Nicoletti, titular del radicalismo platense, tras el encuentro en la Casa de Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el mandatario santafesino grabó videos en apoyo a los dos candidatos, que luego fueron publicados en las redes sociales de los postulantes, aunque no en la cuenta oficial del gobernador.

Con el acompañamiento del gobernador @maxipullaro seguimos construyendo en La Plata una alternativa real: lejos de la violencia, el fanatismo y la corrupción de Milei y el kirchnerismo. Este domingo elegí el cambio con tu voto #SomosBuenosAires

Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, también valoró el gesto: “El respaldo de Pullaro, que logró ordenar una provincia compleja sin caer en los extremos, es muy importante para este camino que construimos con seriedad y sentido común”. De acuerdo con la consultora Proyección, su nivel de intención de voto ronda el 4%.

Pullaro, además, expresó su apoyo a Josefina Mendoza, candidata a senadora provincial por la primera sección electoral. Su intervención en la campaña bonaerense marca un giro, ya que los gobernadores de Provincias Unidas habían resuelto inicialmente limitar su participación al armado nacional para no exponerse a derrotas en sus propios distritos.

Santa Fe es un modelo de gestión provincial y Tigre municipal.



Lejos de las peleas, cerca de la gente y las soluciones.



Gracias gobernador @maxipullaro .



Este Domingo es con @ZamoraJulio y el equipo de @SomosBsAs — Josefina Mendoza (@JosefaMendo) September 2, 2025

El espacio que lidera Julio Zamora en Tigre y Florencio Randazzo como candidato a diputado nacional, también suma el respaldo del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, cabeza de lista de Provincias Unidas en Córdoba. Schiaretti recorrerá La Matanza este jueves y participará del acto de cierre de Somos Buenos Aires el miércoles, junto a Zamora y Randazzo.

Finalmente, Pullaro decidió involucrarse en la disputa bonaerense, un movimiento que alimenta tensiones internas en Provincias Unidas, donde Schiaretti ya había recibido críticas por su participación en la campaña provincial.