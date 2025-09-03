Estudiantes secundarios prometerán lealtad a la Constitución Nacional y Provincial

La propuesta aprobada en el Senado incorpora la adhesión a la Constitución Provincial y vuelve a Diputados para su segunda revisión.

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó un proyecto que establece la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional y Provincial para los estudiantes de tercer año de escuelas secundarias, tanto públicas como privadas. La iniciativa, impulsada por la diputada María José Sanz, busca fortalecer la formación ciudadana a través de una ceremonia escolar.

La norma adhiere a la Ley Nacional Nº 27.505 y fija que la promesa se realice cada año el primer día hábil posterior al 1° de mayo, en coincidencia con el Día de la Constitución Nacional. El acto contará con la presencia de las Banderas Nacional y Provincial y será acompañado por un proceso previo de formación en materia constitucional.

Un proyecto que promueve el conocimiento y el respeto Durante el debate, la presidenta de la comisión de Educación, Mariana Zlobec, destacó que la escuela debe ser un espacio para aprender a convivir en la diversidad, respetar las instituciones y valorar la justicia, la libertad y la igualdad. Subrayó además que incluir la Constitución Provincial refuerza el federalismo y la importancia de las provincias dentro de la Nación.

Los senadores Martín Rostand (Unión Mendocina) y Adriana Cano (bloque justicialista) también respaldaron la propuesta, resaltando su aporte a la educación cívica de los jóvenes.

El proyecto se fundamenta en el valor histórico y simbólico de la Constitución de 1853, inspirada en textos como la Constitución estadounidense y el libro Bases de Alberdi. De este modo, la nueva promesa se suma a ceremonias tradicionales como la Promesa a la Bandera, realizada por los alumnos de cuarto grado.