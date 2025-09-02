Hojarasca II: Hebe Casado va por la derogación de 91 leyes más en Mendoza

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , presentó este lunes en la Legislatura provincial la segunda etapa del Proyecto de "Reordenamiento Legislativo", una suerte de "ley Hojarasca II", con la que se pretende modernizar el marco normativo y eliminar normas que ya no tienen vigencia y están obsoletas en la provincia.

“Hoy presentamos en la Legislatura la segunda etapa del Proyecto de Reordenamiento Legislativo de Mendoza. En esta ocasión se revisaron 172 leyes dictadas entre 1951 y 1975 y proponemos la derogación de 91 que han perdido vigencia con el paso del tiempo”, afirmó Casado.

La funcionaria remarcó que el objetivo no es “borrar la historia”, sino “reconocer que esas normas cumplieron un rol en su momento, pero hoy resultan obsoletas, generan confusión y burocracia”. Según explicó, el proceso apunta a “brindar mayor claridad, transparencia y eficiencia al sistema legal mendocino”.

La presentación se dio luego de la sanción de la ley a fines de agosto, en la cual se derogaron 77 leyes .

Entre las leyes alcanzadas se encontraban la 20, que creaba la Dirección General de Rentas; la 37, que fijaba currículas vinculadas a la “moral y la higiene”; la 371, que prohibía el trabajo los domingos; la 493, sobre funciones de los comisionados escolares; la 986, de Administración Financiera; y la 1270, que establecía un protocolo de vigilancia epidemiológica contra la tuberculosis en el ámbito educativo, entre muchas otras.

Leyes "obsoletas" en Mendoza

En este caso del nuevo proyecto, Casado destacó algunos ejemplos de leyes que quedarán sin efecto y que reflejan el paso del tiempo.

“Una de ellas obligaba a que los restaurantes ofrecieran un vino con marbete oficial y precio regulado, como estrategia para fomentar el turismo en los años 60. Otra exigía producir pan económico en la panadería de la cárcel, con un presupuesto que hoy resulta insignificante”, detalló.

Entre las disposiciones que perderán vigencia si se aprueba el proyecto, también figuran normativas para regular los ficheros de la Biblioteca Legislativa, fomentar el cultivo de remolacha azucarera o establecer horarios rígidos de apertura y cierre del comercio.

“Todas estas disposiciones reflejan realidades pasadas que ya no tienen aplicación práctica. Su derogación fortalece el ordenamiento jurídico y permite que Mendoza avance con un marco legal moderno, acorde a los desafíos actuales y futuros”, concluyó la vicegobernadora.

El detalle ley por ley: