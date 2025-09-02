Un dirigente kirchnerista amenazó a Javier Milei antes del cierre de campaña en Moreno

En la recta final de la campaña bonaerense, y tras las recientes agresiones contra Javier Milei , un referente kirchnerista de Moreno encendió la polémica con una dura advertencia al Presidente. “No va a ser una piedra eh”, lanzó Machi Cabrera, dirigente del Frente Argentino Revolucionario (FAR).

"Que se fije lo que va a hacer porque acá en Moreno no sé lo que puede llegar a pasar", advirtió el kirchnerista, luego de conocer que el presidente encabezará el cierre de campaña de La Libertad Avanza este miércoles en la zona oeste del Conurbano bonaerense.

Mari Cabrera, un dirigente kirchnerista de Moreno amenazó a Javier Milei de cara al cierre de campaña. Foto: captura de video

Sus declaraciones se dieron luego de dos tensos episodios en los últimos actos de campaña de La Libertad Avanza. Primero en Lomas de Zamora, donde el presidente, José Luis Espert y Karina Milei, entre otros dirigentes, tuvieron que evacuar un acto tras recibir piedrazos; días después en el cierre de campaña en Corrientes, donde la hermana del mandatario volvió a sufrir agresiones, esta vez acompañada por Martín Menem.

En una entrevista por Desalambrar TV, Cabrera intentó aclarar sus palabras y afirmó que en su ciudad "está todo bien". Sin embargo, deslizó una nueva advertencia, con referencia al acto en Lomas de Zamora. "Pero mejor que no venga a Moreno porque acá en Moreno no va a ser donde estuvo él", afirmó.

"Porque acá en Moreno... Mejor no lo digo", expresó, con cautela, y redobló la apuesta: "No va a ser una piedra eh, no va a ser una botella. Mejor que no venga", agregó el dirigente sindical.

Un dirigente kirchnerista amenazó a Javier Milei de cara al cierre de campaña en Moreno

No obstante, Cabrera no se limitó a generar polémica con amenazas contra Milei. También se refirió a la composición del Congreso y pidió "que no se ofendan las buenas mujeres” que integran las Cámaras. Luego, lanzó: "¿Cómo puede ser que una puta esté laburando adentro de un Congreso?, ¿Qué puede saber esa mujer de qué me pasa a mi o qué le pasa a la señora?".

En otro tramo de la entrevista, el dirigente del FAR volvió a sacar chispas al disparar: "A este gobierno hay que voltearlo antes de fin de año".

Javier Milei cierra la campaña de La Libertad Avanza en Moreno

De cara al domingo 7 de septiembre, el partido libertario le dará cierre a su campaña el próximo miércoles 3 a las 19 horas, a metros de la Ruta Provincial 23, en el Partido de Moreno, de la Primera Sección Electoral.

En medio de la tormenta que atraviesa el Gobierno nacional, Milei buscará agitar a los suyos para pelear la “madre de todas las batallas” en el Club Villa Ángela, en una de las zonas más populosas del municipio gobernado por el Movimiento Evita.