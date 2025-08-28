Fuerte respaldo a Gustavo Valdés: Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti visitaron al gobernador

En la antesala de las elecciones en Corrientes, Pullaro y Schiaretti se mostraron junto al gobernador de la provincia, Gustavo Valdés.

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Corrientes, Gustavo Valdés, compartieron agenda en la capital correntina junto al ex mandatario cordobés Juan Schiaretti. El encuentro tuvo un claro tinte electoral y buscó reforzar la propuesta federal impulsada por el espacio de centro Provincias Unidas.

La visita se dio en la antesala de los comicios provinciales del 31 de agosto, donde Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó y hermano del gobernador correntino, buscará retener el control de la Gobernación para la Unión Cívica Radical (UCR). El distrito se perfila como clave en la estrategia regional de los mandatarios.

El encuentro entre Gustavo Valdés, Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti Pullaro y Schiaretti fueron recibidos en la Casa de Gobierno por Valdés, en un acto al que también asistió el senador Carlos “Camau” Espínola. El legislador, que en los últimos meses exploró un acercamiento al presidente Javier Milei con la idea de encabezar la lista libertaria, terminó recalando en el oficialismo correntino tras quedar al margen de ese armado.

Si bien Schiaretti tenía previsto sumarse al cierre de campaña de los Valdés en el Club San Martín, los gobernadores aprovecharon la ocasión para avanzar en acuerdos institucionales. En ese marco, Pullaro y Valdés firmaron un convenio para habilitar una conexión fluvial entre Villa Ocampo (Santa Fe) y Bella Vista (Corrientes), con el objetivo de reducir costos logísticos, impulsar el comercio y potenciar la producción regional.