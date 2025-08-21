El gobernador Gustavo Valdés solicitó al Banco de Corrientes un préstamo de $45 mil millones para abonar sueldos de agosto

Al parecer Corrientes atraviesa una seria crisis financiera. Así lo revela el pedido de un préstamo para pagar sueldos solicitado por el gobernador Gustavo Valdés al Banco de Corrientes .

A dos semanas de los comicios en lo que se elegirá gobernador, vicegobernador, diputados y senadores provinciales, intendentes y concejales , Valdés debió anticiparse y firmar una documentación por 45 mil millones de pesos en el mencionado banco para hacer frente a los sueldos de los activos y pasivos estatales correspondientes al mes de agosto con un aumento del 12%.

El pedido se instrumenta bajo la figura de “ adelanto transitorio de fondos ” y cuenta con la firma del mandatario provincial y del ministro de Hacienda y Finanzas. El dinero será depositado en la cuenta de la Tesorería General de la Provincia y deberá devolverse en un plazo máximo de quince días corridos. El Banco de Corrientes está autorizado a debitar los montos necesarios al vencimiento o de manera anticipada para garantizar la devolución, especifica el sitio web corrientes hoy.

El pedido de financiamiento expone la situación crítica de las finanzas provinciales. Dirigentes opositores advirtieron que la maniobra es “grave” y refleja el deterioro económico de Corrientes. Recordaron que el Banco de Corrientes ya sufrió la suspensión de su posibilidad de otorgar créditos UVA por falta de liquidez, lo que limita su rol como entidad financiera.

A estas dificultades se suman otros problemas de gestión: el Estado provincial arrastra demoras en los pagos a proveedores, lo que afecta el funcionamiento de distintos servicios, y en numerosas escuelas se interrumpió la provisión de alimentos, generando fuerte malestar social.

Mientras tanto, los trabajadores estatales esperan que en los próximos días se concrete el depósito de los haberes de agosto, que incluirá el ajuste salarial. La medida busca garantizar que los empleados públicos perciban sus sueldos, aunque el recurso extraordinario al endeudamiento revela la fragilidad de las cuentas correntinas en medio de un contexto económico adverso.

“Estamos bien, tenemos superávit”

En una entrevista televisiva a una canal de la capital correntina, el ministro de Hacienda y finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, aseguró que las arcas y finanzas correntinas gozan de buena salud. “No es cierto que los salarios estén en rojo; estamos por encima de la inflación y mejor que el promedio del NEA”.

ministro de hacienda El ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini.

“Los números de la provincia están bien. Tenemos superávit, equilibrio, baja presión fiscal y no tenemos deuda en dólares. “Este es el tercer aumento del año -remarcó-, un 12% en agosto, que se suma a los cinco del año pasado. En total, estamos alrededor de 15 puntos por encima de la inflación. Esto es medible, cualquiera puede comparar el salario de enero con el que se cobra ahora”.

El jefe de la cartera económica provincial dijo que “el cierre del año recién será el 31 de diciembre. Los números de 2024 ya están publicados y muestran superávit. Hablar de déficit en agosto es absurdo”.

En ese sentido volvió a asegurar: “Los números de la provincia en principio están bien, porque claramente eso es lo que nos permite avanzar con recuperaciones salariales de estas magnitudes y de estas envergaduras. Por lo tanto, no podemos hablar de una provincia en rojo". El ministro se abstuvo de hablar del préstamo solicitado al banco de Corrientes para pagar sueldos a fin de mes.