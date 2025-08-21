Provincias Unidas prepara la campaña: las fotos del primer encuentro ampliado

Provincias Unidas , el frente que lidera en Mendoza Jorge Difonso, puso primera en la previa de la campaña electoral para los comicios legislativos del próximo 26 de octubre. Hubo un encuentro ampliado en Maipú este miércoles 20 de agosto que duró más de siete horas y sacaron fotos para lo que viene.

Difonso es el primer candidato a diputado nacional en el nuevo frente que tiene como referentes nacionales a la liga de los gobernadores entre los que se encuentran Martín Llaryora de Córdoba y Maximiliano Pullaro de Santa Fe. Quieren representar, como apareció junto a la imagen Difonso este miércoles en un flyer: "el centro".

Es decir, que siguiendo la mirada de los mandatarios, se ubican como una opción electoral que no convoca el presidente Javier Milei ni tampoco el kirchnerismo. Su discurso se ubica en la larga avenida del medio, apuntando especialmente al disenso de ideas, según manifestaron este miércoles, aunque con marcados ejes con énfasis en Mendoza- el nombre completo del frente es Defendamos Mendoza- Provincias Unidas - que comenzarán a desarrollar desde este 28 de agosto cuando la campaña inicie formalmente de acuerdo a los tiempos que la Justicia Electoral marca.

Las fotos que se sacaron en un salón en Maipú, no son un recuerdo del encuentro, donde se habló de los ejes como la producción, las economías regionales, el medioambiente. Son en verdad, varias de las que van a utilizar en lo que viene, el desafío de convencer que en Mendoza pueden ser una opción moderada y convocante, de acuerdo a lo que dijeron desde este frente a MDZ.

Por supuesto que estuvieron los cinco representantes a diputados nacionales, que lideran la lista Difonso y la actual senadora Flavia Manoni quien reporta políticamente a Juan Schiaretti, el exgobernador cordobés. Además, la representante del PRO, Gisella Talquenaca quien va en cuarto lugar en la lista.

Tampoco faltaron peronistas que son candidatos a legisladores como el exintendente Roberto Righi y el presidente del socialismo en Mendoza, Gerardo Santarelli, quien también se postula para la Legislatura provincial. Hubo además, presencia de todos los departamentos, porque la alianza lleva candidatos para todos los Concejos Deliberantes.

Los candidatos a diputado nacional de Provincias Unidas

Los ejes de campaña

La producción, las economías regionales, el medioambiente son parte de lo que Provincias Unidas plantean para esta campaña. Habrá un slogan que se repetirá: "Ni Cornejo ni Milei". En verdad entre las afirmaciones que van a replicar dentro de este espacio está algo que el candidato a diputado nacional Jorge Difonso, viene diciendo en sus videos en redes sociales y apariciones en medios de comunicación.

Se trata de la idea de que la alianza entre el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei, es decir entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza para conformar el Frente La Libertad Avanza, perjudica a Mendoza porque de acuerdo a la interpretación de este espacio opositor, la Provincia no lucha por los intereres mendocinos sino que es obsecuente con las políticas de Milei, a pesar de que podrían afectar a Mendoza.

El 28 de este mes, o sea en una semana, se lanza oficialmente la campaña electoral y todos los frentes ya ponen primera.