Schiaretti lanzó su campaña a diputado por la alianza Provincias Unidas

El exgobernador de Córdoba y actual primer candidato a diputado nacional por la alianza Provincias Unidas, Juan Schiaretti, encabezó este miércoles el primer encuentro de estrategia rumbo a las elecciones legislativas de octubre. La reunión congregó a más de 220 intendentes, jefes comunales, legisladores y referentes del espacio.

Acompañado por el actual mandatario provincial Martín Llaryora, Schiaretti habló del carácter colectivo de la propuesta y, como en su campaña como precandidato presidencial, remarcó la necesidad de un federalismo con producción, trabajo y equilibrio fiscal.

Además, se diferenció tanto del kirchnerismo como del actual oficialismo: “El kirchnerismo se va apagando como una llamita. Al polo que hoy representa el presidente Milei hay que oponerle otro: el de la producción, el trabajo, el sentido común y la sensibilidad social. Eso es lo que estamos construyendo”.

schiaretti candidato diputaado (3) Además, sostuvo que el orden macroeconómico y el equilibrio fiscal son innegociables, pero advirtió sobre los riesgos de aplicar recetas de ajuste sin contemplar el impacto social. Schiaretti concluyó su intervención llamando a recuperar la convivencia democrática y la confianza social: “Creemos que es momento de volver a soñar con un país normal, donde todos puedan vivir mejor”.

Provincias Unidas fue lanzado el 30 de julio y está integrado por los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaroya (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes buscan enfrentar tanto a Fuerza Patria como a La Libertad Avanza (en alianza con el PRO).