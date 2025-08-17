El debut de Provincias Unidas, marcado por tensiones y la ambición de Schiaretti

El cierre de alianzas nacionales dejó el primer tropiezo para los gobernadores que impulsaron el frente Provincias Unidas. El compromiso original era competir únicamente en los distritos bajo su conducción, pero el exgobernador cordobés Juan Schiaretti impulsó listas con ese sello en otras provincias, sin el consentimiento de los mandatarios. La jugada abre la puerta a disputas internas, riesgos electorales imprevistos y fricciones con potenciales aliados locales.

El exgobernador de Córdoba y excandidato presidencial, Juan Schiaretti, confirmó este domingo que será candidato a diputado nacional por Córdoba, encabezando la lista de Provincias Unidas. “Soy candidato a diputado nacional para aportar mi experiencia desde el Congreso a esta Argentina que está viviendo un verdadero cambio de era. Quiero que este cambio llegue a buen puerto y que la esperanza de nuestro pueblo, que soporta sacrificios para que las cosas mejoren, no se transforme en frustración”, afirmó Schiaretti.

Primeros conflictos en el frente Provincias Unidas El proyecto había sido lanzado el 30 de julio, cuando Ignacio Torres (Chubut) presentó junto a Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz) la creación de un espacio común para enfrentar tanto a La Libertad Avanza como al kirchnerismo. En aquel acto en la Casa de Chubut, en Buenos Aires, habían definido que el frente competiría únicamente en las provincias que gobiernan.

Sin embargo, apenas una semana más tarde aparecieron boletas de Provincias Unidas en al menos siete distritos adicionales. En el entorno de los mandatarios responsabilizan directamente a Schiaretti, a quien acusan de utilizar la marca del frente para motorizar un armado nacional con la mirada puesta en 2027. El exgobernador ya había intentado llegar a la Casa Rosada en 2023, cuando se presentó junto a Florencio Randazzo y cosechó un 6,79% de los votos con la alianza Hacemos por Nuestro País.