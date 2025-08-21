Diputados destrabó la comisión investigadora del caso $LIBRA y arrinconó al Gobierno

En una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica el reglamento de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA, lo que permitirá reactivar su funcionamiento y avanzar en la designación de autoridades.

La votación resultó con 138 votos afirmativos, 91 en contra y 7 abstenciones. El texto sancionado establece que, en caso de empate, la presidencia quedará en manos del bloque que cuente con la mayor representación parlamentaria en el pleno de Diputados. Además, el reglamento fija que el quórum será el mismo que marca el artículo 108 de la Cámara, que en caso de empate el voto del presidente será definitorio, y que el plazo para la presentación de informes se prorroga hasta el 10 de noviembre de 2025.

La comisión se encontraba paralizada desde su creación debido a un empate técnico: 14 legisladores impulsaban una investigación a fondo sobre Milei (UxP, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda), mientras que otros 14 (La Libertad Avanza, PRO/MID, UCR, UCR libertaria e Innovación Federal) se oponían a que el tema avanzara.

La oposición logró cambios importantes y destrabó la comisión Con la reforma, la oposición logró asegurarse el control de la comisión, ya que sus cinco bancadas suman 136 miembros en la Cámara, suficientes para imponer la designación de presidente.

La resolución, impulsada por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), modifica los artículos 4°, 6° y 10° del reglamento original. En su nueva versión, se dispone que la comisión elegirá presidente, vicepresidente y secretario por mayoría simple, y que si hubiera empate, el cargo principal recaerá en el candidato respaldado por los bloques con mayor número de diputados. El otro postulante ocupará la vicepresidencia, mientras que la secretaría quedará en manos de un representante del mismo espacio que impulsó al presidente designado.