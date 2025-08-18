Elecciones en Córdoba: escenario fragmentado con Schiaretti, De la Sota y Milei en la pelea

Córdoba renovará nueve bancas en Diputados. Se enfrentan Milei, Llaryora y De la Sota en un escenario marcado por la fragmentación política.

Córdoba definirá en octubre quiénes ocuparán sus nueve bancas en la Cámara de Diputados. Con 15 listas oficializadas, se perfila un escenario de fuerte polarización entre La Libertad Avanza, y Provincias Unidas, el espacio del actual gobernador Martín Llaryora.

En cuanto a las bancas en disputa, la UCR arriesga tres lugares (Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brower de Koning); el PRO pone en disputa dos (Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi); Encuentro Federal expone tres bancas (Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca y Oscar Agost Carreño, ex PRO); y el kirchnerismo busca retener la representación de Pablo Carro.

Córdoba representa el segundo distrito con más caudal electoral del país, y vuelve a situar en escena a los históricos apellidos del cordobesismo. Juan Schiaretti, exgobernador, encabezará la lista de Provincias Unidas, acompañado por Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure e Ignacio García Aresca. En paralelo, Natalia de la Sota liderará la nómina de "Defendamos Córdoba", seguida por Marcelo Ruiz, exrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Córdoba: entre el cordobesismo y el acecho libertario La Libertad Avanza se inclinó por Gonzalo Roca, asesor del legislador libertario Bornoroni, junto con la modelo Laura Soldano, Marcos Patiño y la bullrichista Laura Rodríguez Machado. Baldassi, por su parte, se presentará con su propio espacio, Ciudadanos, secundado por Yanina Vargas, también del PRO. El radicalismo llevará a Ramón Mestre a la cabeza de su boleta.