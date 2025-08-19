La dirigente del PRO que irá en la lista de diputados nacionales de Provincias Unidas

El PRO tendrá un lugar en la lista de diputados nacionales . Gisella Talquenca, la presidenta del área de Mujeres del espacio, será candidata a diputada en cuarto término por Provincias Unidas, el frente que encabeza Jorge Difonso y tiene como referentes nacionales a gobernadores.

Tras el cierre de listas del pasado domingo 17, la dirigente confirmó que aceptaba el cargo en el período de tachas. De esta manera, se convierte en la única dirigente del partido amarillo en formar parte de un listado nacional en Mendoza. El partido forma parte del frente Defendamos Mendoza- Provincias Unidas , aunque como fuerza política no puede llevar candidaturas nacionales porque la Justicia Electoral consideró que presentó tarde el trámite para hacerlo.

La mujer, anunció por Instagram este martes 19 de febrero que sería candidata a diputada nacional. "Firmé mi candidatura a diputada nacional por el Frente Provincias Unidas. Es un paso muy importante que asumo con mucha responsabilidad y compromiso"

Además, agradeció a su espacio: "Quiero agradecer en primer lugar a mi partido PRO por la confianza y el respaldo constante. Somos un gran equipo convencido de que desde nuestra provincia podemos aportar mucho al país". En el frente aseguraron que tiene el apoyo de las mujeres del PRO de toda Mendoza para tomar la determinación de postularse y que tiene muchos años de militancia en el espacio.

"También agradecer al espacio federal que nos une y nos da la fuerza para construir una Argentina con futuro, más oportunidades y desarrollo en cada región", consideró con un mensaje afín a Provincias Unidas, la alianza que integra y que tiene como referentes nacionales a los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy).

Quién es la candidata del PRO

Gisella Talquenca es Licenciada en Ciencias Políticas y es asesora en la Legislatura provincial, de la diputada Laura Balsells Miró, quien además es la vicepresidenta del PRO. El presidente es Gabriel Pradines, actualmente senador provincial y candidato a concejal por Guaymallén.

"¡Felicitaciones Gi!! Una gran oportunidad para una excelente representante a nuestro Congreso de la Nación", la saludó la Balsells Miró por Instagram. Talquenca asumió al frente del área de las Mujeres de su partido en las elecciones del año pasado, cuando Pradines se impuso en la interna.

El candidato del PRO que ya no es tal

El PRO viene de sufrir una división muy compleja. Álvaro Martínez, actual diputado nacional, apuesta a renovar su banca por el Frente La Libertad Avanza. Ya dejó el partido amarillo, se afilió al partido del presidente Javier Milei y hará campaña con el oficialismo provincial, es decir con Cambia Mendoza.

Martínez es un hombre de estrechísima confianza de Omar De Marchi, quien impulsó su candidatura y es el líder político del PRO que quedó dividido, y en el caso de Provincias Unidas sólo consiguió la candidatura al Congreso de Talquenca que es en cuarto lugar, aunque simbólicamente le sirve al partido para no quedar tan desdibujado.

El caso de Martínez será difícil, ya que como su padre político ha sido muy crítico de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo de quien ahora vuelve, como en Cambia Mendoza en sus comienzos, (2015) a ser aliado. Durante estos dos años, De Marchi y Martínez fueron críticos de la gestión radical. Ahora el legislador que ya formaba parte del bloque de La Libertad Avanza quedó de ese lado, mientras que el resto de su partido como parte del nuevo frente, Provincias Unidas, quien lleva como primer candidato a diputado nacional a Difonso.