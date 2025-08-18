Jorge Difonso puso a Marcelo Romano para pelear con su exaliado Morillas

Cambia, todo cambia, como dice la canción que supo ser además el jingle de un extinto frente nacional. Entre lo novedoso del cierre de listas de este domingo 17 es que Jorge Difonso , líder de Provincias Unidas , eligió a Marcelo Romano para encabezar los candidatos a concejales en San Carlos.

Es decir que enfrentará al listado de Alejandro Morillas, exaliado de Difonso . Hace dos años, Romano disputó la candidatura a intendente por el Partido Verde contra Morillas , y perdió por escaso margen. El actual intendente respondía políticamente a Difonso, quien lo nominó para ser el aspirante por Encuentro por San Carlos, un frente que creó el actual líder de Defendamos Mendoza- Provincias Unidas .

Sin embargo, durante estos dos años, Morillas se fue acercando al oficialismo, tanto al gobernador Alfredo Cornejo, a la vicegobernadora Hebe Casado como al ministro de Defensa de la Nación y actual candidato a diputado nacional, Luis Petri. Hace pocas semanas, oficializó el pase: dejó a Difonso para ser parte del Frente La Libertad Avanza que integra Cambia Mendoza.

El 3 de septiembre de 2023, cerraron los comicios municipales anticipados donde los por entonces 6 municipios gobernados por el peronismo (ahora son siete) más San Carlos, adelantaron las elecciones respecto de los provinciales. Esa comuna era la única donde tres de las fuerzas que compitieron mantenían esperanzas de imponerse.

Finalmente ganó el oficialismo municipal, con Morillas a la cabeza, un pediatra elegido por Difonso que ya había tenido participación en política. En segundo lugar quedó Silvio Pannocchia, exfuncionario municipal radical, que fue parte de la gestión hasta que Difonso dejó Cambia Mendoza . El exsenador Romano, quien había tenido una buena performance en las PASO de abril y que ganó terreno en las generales quedó tercero por el Verde.

Morillas llegó a 32% de los votos. Pannocchia superó la barrera del 29,74%, mientras que Romano remontó con 28,82% de los sufragios. Todos metieron concejales. Pero después, pasaron cosas: Romano se fue expulsado del Partido Verde, porque decidió apoyar a Omar De Marchi en su candidatura a la gobernación en el mismo 2023, quien iba por La Unión Mendocina como Difonso- que fue como candidato a diputado provincial y obtuvo una banca-.

Morillas, con el paso del tiempo, se fue alejando de su padrino político. Primero con gestos de independencia en la formación del gabinete, mientras crecía la relación con Cornejo, Casado y Petri. En un momento, con Difonso dejaron de hablar. Mientras tanto, el líder sancarlino estrechaba el vínculo con Romano, porque ambos son defensores del agua y están en contra de la minería metalífera y trabajan juntos temas ambientales.

Ahora, Romano será el referente de Provincias Unidas para enfrentar el listado de Morillas, lo que promete una disputa fuerte en ese departamento del Valle de Uco.

Los otros candidatos a concejales de Provincias Unidas

Además de Romano, alguien que no pasará desapercibido como candidato a concejal es Gabriel Padrines, el presidente del PRO y actual senador provincial quien encabezará la lista en Guaymallén. Se lo nombró en algún momento como candidato a diputado nacional sin embargo, cuando su partido decidió la semana pasada, con el cierre de listas integrar Provincias Unidas, acordó ir en este cargo. Ya fue aspirante a la intendencia por ese departamento.

Otros dirigentes que encabezarán la lista de concejales son Yanel Banno en Junín; Pedro Manzano en Tunuyán; Alberto David Fiore en Lavalle; María Belén Castillo en Capital; Osvaldo Londei en Tupungato; Fernando Ailin en San Martín; Oscar Arrieta en Malargüe; Laura en General Alvear y Gabriela Segovia en Las Heras.