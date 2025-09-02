Elecciones en Buenos Aires: qué dicen las principales encuestas

A menos de una semana de los comicios bonaerenses, los sondeos muestran un escenario muy parejo entre el peronismo y La Libertad Avanza.

La provincia de Buenos Aires se prepara para una elección legislativa atravesada por cambios en el sistema de votación y encuestas divididas.

A menos de una semana de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el panorama político se presenta incierto y los pronósticos de los especialistas muestran más dudas que certezas. Se trata de una cita clave: en el distrito más poblado del país se pondrá en juego buena parte del poder legislativo provincial y, con ello, el rumbo político de los próximos años.

Hay dos grandes cambios en estas elecciones. La particularidad de este turno electoral es que, por primera vez desde la vuelta de la democracia, los bonaerenses votarán en una fecha distinta a la de las elecciones nacionales. Este desdoblamiento, que se concretará el próximo domingo, rompe con una tradición que solía vincular ambos calendarios y abre un escenario nuevo para la política local. El segundo cambio es el estreno de la Boleta Única de Papel, una herramienta que reunirá en un solo documento todas las categorías de la elección y que marcará un antes y un después en la dinámica electoral bonaerense.

El gobierno, mientras tanto, llega a estas elecciones trastabillando, golpeado por la crisis política y judicial que desató la filtración de audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, donde denuncia un presunto esquema de sobornos millonarios en la compra de medicamentos. Este escándalo sacudió a la Casa Rosada y atravesó los últimos días de campaña.

Todo este contexto —los cambios en la forma de votar y la crisis en el corazón del poder— influye de manera directa en las encuestas, que reflejan un escenario dividido y sin una tendencia clara en el principal distrito del país.

Boleta Única provincial La Boleta Única de Papel debutará en estas elecciones bonaerenses, concentrando todas las categorías en un solo documento.