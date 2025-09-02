Un canal de streaming de Uruguay difundió un nuevo audio de Karina Milei

Para sortear la censura impuesta por la Justicia argentina, los audios atribuidos a Karina Milei cruzaron el río y fueron difundidos este martes por un canal de streaming de Uruguay .

"Desde este medio pequeño y humilde llamado Dopamina, localizado fiscal y físicamente en la República Oriental del Uruguay, vamos a pasar a continuación audios que nos llegan de la vecina orilla que tienen la voz de Karina Milei y son la continuación de los audios que iba a emitir Jorge Rial en su canal Carnaval que involucran a nuevas personas", manifestó el periodista Marcos Casas a las 9:14, durante la transmisión de su programa en el mencionado canal de streaming.