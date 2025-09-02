Un canal de streaming de Uruguay difundió un nuevo audio de Karina Milei
Luego de que el juez Alejandro Patricio Maraniello prohibiera la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada, un canal de streaming uruguayo sorteó la censura y publicó archivos inéditos.
Para sortear la censura impuesta por la Justicia argentina, los audios atribuidos a Karina Milei cruzaron el río y fueron difundidos este martes por un canal de streaming de Uruguay.
"Desde este medio pequeño y humilde llamado Dopamina, localizado fiscal y físicamente en la República Oriental del Uruguay, vamos a pasar a continuación audios que nos llegan de la vecina orilla que tienen la voz de Karina Milei y son la continuación de los audios que iba a emitir Jorge Rial en su canal Carnaval que involucran a nuevas personas", manifestó el periodista Marcos Casas a las 9:14, durante la transmisión de su programa en el mencionado canal de streaming.
Por orden del juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, que respondió al pedido de cautelar de la secretaria General de la Presidencia, MDZ no pudo reproducir el contenido de los audios difundidos.
Noticia en desarrollo...