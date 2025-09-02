Se abrió la investigación por espionaje ilegal al gobierno de Javier Milei: qué pasará con los periodistas

El fiscal Stornelli presentó un requerimiento para abrir formalmente la causa por espionaje ilegal tras los audios de Karina Milei y Diego Spagnuolo. Un punto clave explica qué harán con los periodistas.

Karina Milei es una de las funcionarias del Gobierno que habría sido grabada ilegalmente.

Formalmente, se abre la causa por espionaje ilegal iniciada por el Gobierno. El fiscal Carlos Stornelli presentó un requerimiento fiscal planteando que la filtración de audios de Diego Spagnuolo y Karina Milei podría tratarse de una maniobra de espionaje ilegal.

De esta manera, el fiscal le notificó al juez Julián Ercolini que arranque la causa judicial con una serie de medidas de pruebas. Entre sus planteos, también mencionó el objetivo de ir sobre quién grabó a la secretaria general de Presidencia y hermana de Javier Milei, sino también si se registraron audios de manera ilegal con otros funcionarios, como en el caso del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).