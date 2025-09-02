El descargo de Martín Menem tras la divulgación en Uruguay de un audio de Karina Milei

Los audios atribuidos a Karina Milei , cuya difusión fue prohibida por la Justicia argentina , encontraron este martes un nuevo canal: un streaming uruguayo que sorteó la censura nacional.

Durante su programa en el canal Dopamina , el periodista Marcos Casas anunció la transmisión: “Desde este medio pequeño y humilde, localizado en la República Oriental del Uruguay , vamos a pasar audios que nos llegan de la vecina orilla con la voz de Karina Milei , continuación de los que iba a emitir Jorge Rial en su canal Carnaval e involucran a nuevas personas”.

La difusión se da a pesar de la orden del juez Alejandro Patricio Maraniello , quien había prohibido la reproducción de los audios en medios argentinos tras un pedido de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei .

En este marco, Martín Menem , referente de La Libertad Avanza en el Congreso, salió a responder: “En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en caso de ser real, parecería haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados".

Y agregó: "Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de nuestro bloque. Karina Milei participa para aportar conducción política y garantizar que la labor legislativa siga la línea del presidente Javier Milei y del Poder Ejecutivo".

Para finalizar, el presidente de la Cámara de Diputados, expresó: "La supuesta grabación y difusión de conversaciones privadas constituye un intento deliberado de desestabilización en plena campaña electoral. El ‘tren fantasma’ no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación".