Otra vez caos en un acto libertario: Karina Milei y Martín Menem sufrieron agresiones y hay 2 detenidos

En un escenario casi idéntico a las agresiones sufridas ayer en Lomas de Zamora , Karina Milei y Martín Menem sufrieron nuevos ataques durante la tarde de este jueves. Ocurrió en la capital de Corrientes , en el marco del cierre de campaña por las elecciones del próximo domingo en la provincia, donde se elige gobernador.

De acuerdo con las imágenes que divulgaron medios de televisión, los funcionarios y el diputado y candidato Lisandro Almirón estaban caminando, en medio de un grupo de militantes libertarios, hasta que en un momento recibieron insultos y empujones, lo que motivó que fueran evacuados por sus custodios.

Tras retirarlos del lugar, fueron transportados en los vehículos oficiales y se canceló la actividad. Hay dos detenidos por los incidentes.

El candidato a gobernador de Corrientes por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, dijo que cuando llegaron a la peatonal se encontraron "con un cuadro de agresión e insultos que no tienen sentido".

"Los violentos son violentos, no importa de la agrupación política que sean. Es gente que vino con una mala intención y que quiere que al país le vaya mal. Es la misma gente que destruyó todo, no solamente el país, sino las instituciones”, comentó a LN+.

Por su parte, el militante Iñaki Gutiérrez, presente también en el lugar, señaló que un camarógrafo pateó un auto oficial, lo cual generó algunos de los forcejeos.

“¿Se creen que porque son periodistas pueden empujar a la gente? Él le pegó una patada al auto", afirmó. "¿Viste el video? cuando lo veas te vas a dar cuenta que tenemos razón nosotros. El caballero pateó un auto oficial. Están muy equivocados que por hacer periodismo pueden pegarle a autos oficiales", agregó.

El presidente Javier Milei usó su cuenta de X para repudiar lo ocurrido. No hizo posteos propios, sino que optó por darle RT a comentarios de otros usuarios. "Violentos militantes kirchneristas intentaron atacar a Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Almirón cuando estaban realizando una caminata de La Libertad Avanza en Corrientes a días de las elecciones en la provincia", viralizó Milei, haciendo mención de una cuenta partidaria de La Libertad Avanza.

El Gobierno avanzó con una denuncia penal por el ataque a Milei

En paralelo a este hecho, el Gobierno nacional realizó una denuncia penal por los ataques sufridos ayer por parte del presidente Javier Milei y su comitiva, en el marco de la “caravana libertaria” que se desarrollaba en Lomas de Zamora.

Autoridades del Ministerio de Seguridad se presentaron en el Juzgado Federal N°2 de este distrito con el objetivo de que se investiguen los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal, haciendo hincapié en un presunto plan premeditado para agredir al mandatario.

En el marco de un foro empresario, Milei destacó que "esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras". "Cuando nos metimos a la política, sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al Círculo Rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos”, aseguró.

Para el mandatario, fue “emocionante” enfrentar la “lluvia de piedras” con José Luis Espert, candidato a diputado nacional, y su hermana Karina. “Se les veía la desesperación”, añadió.

“Eso a mí no me va a asustar, lo comenté en nuestro chat de gabinete. Cuando jugaba al fútbol en Chacarita ustedes no se dan una idea de la cantidad de veces que quedó en medio de lluvias de piedras”, sumó el jefe de Estado, quien culpó al kirchnerismo.