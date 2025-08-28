Axel Kicillof pidió cuidar a Javier Milei tras el ataque en Lomas de Zamora: "No lo expongan"

Luego del incidente que sufrió Javier Milei, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo que "no está bien que el Presidente corra riesgos en la provincia”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a los incidentes ocurridos durante la visita de Javier Milei en Lomas de Zamora e ironizó al pedir públicamente que se cuide al Presidente. “Cuídenlo al presidente… me parece que esto fue algo mal diseñado, en un mal momento y desafortunado si terminó de esta manera”, señaló.

Kicillof criticó el modo en que se organizó la recorrida presidencial y también sugirió que la visita a La Matanza fue improvisada. “A La Matanza fue de incógnito a sacarse una foto, también duró unos minutos. Se ve que ellos tienen alguna sensibilidad de cosas que pueden ocurrir, pero que ahora, en lugar de tenerla en cuenta… cuídenlo, no lo pongan, no lo expongan”, advirtió.

El mandatario bonaerense aclaró que no se trata de justificar los hechos de violencia, ya que existe un detenido por el ataque. “Que esto no se tome como una defensa de alguien que tiró un piedrazo… no está bien que el presidente corra ningún tipo de riesgo”, dijo, y remarcó que la Provincia actuará “con seriedad” ante este tipo de episodios.

También apuntó contra el estilo de confrontación del propio Milei, al que le pidió moderar sus actitudes. “Y después a Milei, no vayas a insultar… sé que es su forma común de actuar, pero también estas cosas van teniendo consecuencias. Va en una camioneta, lo siguen muy poquitos, muy poquitos apoyos consigue, y después pasa algo, y mientras tanto insultan. Es todo un evento muy desafortunado”, cuestionó.