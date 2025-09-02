Tras dos semanas de escándalos, Javier Milei canceló su viaje a Las Vegas para ver a Fátima Florez

El Gobierno todavía no logra escapar de la tormenta que estalló tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, que sumó un nuevo capítulo esta semana con la controversia judicial por las grabaciones atribuidas a Karina Milei . En ese marco, el presidente Javier Milei modificó la agenda de su viaje a Estados Unidos y canceló su parada en Las Vegas , donde iba a asistir al show de su expareja Fátima Florez.

El libertario tenía previsto partir hacia Estados Unidos este miércoles, luego del acto de cierre de La Libertad Avanza en Moreno, para llevar adelante una serie de encuentros con empresarios e inversores en Los Ángeles y en Las Vegas. En esa segunda parada, había trascendido que Milei asistiría al espectáculo protagonizado por su exnovia y que regresaría el sábado, justo antes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Sin embargo, luego de dos semanas bajo asedio político, mediático y social por la supuesta trama de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que denunciaron los audios del extitular del área, Milei decidió sostener el viaje, pero irá solamente a Los Ángeles y regresará al país el viernes, según pudo confirmar MDZ con fuentes de la Presidencia.

Javier Milei volverá a reunirse en Los Ángeles con Michael Milken, presidente del Instituto Milken, además de un grupo de alrededor de 80 empresarios. Foto: Oficina del Presidente

Los tiempos de la nueva gira internacional coinciden con lo que probablemente sea la mayor crisis del Gobierno hasta ahora, que inició con una dura derrota legislativa en el Congreso -con la caída del veto a la emergencia en discapacidad en Diputados- y se agravó profundamente con la filtración de los audios de Spagnuolo que sembraron sospechas sobre su propia hermana y la mano derecha de esta, Eduardo 'Lule' Menem.

El episodio fue seguido de la aparición de nuevos audios, esta vez protagonizados por Karina Milei, que si bien no daban cuenta de ningún ilícitio, pusieron a la Casa Rosada en máxima alerta y provocaron una dura réplica del Ejecutivo ante los tribunales. En ese sentido, el Gobierno presentó una cautelar en la Justicia para frenar la difusión de las grabaciones y subió la apuesta con una denuncia penal donde acusó "una operación de inteligencia ilegal" para "desestabilizar" el país e influir en las próximas elecciones legislativas.

Es en ese contexto que el presidente pisará tierras norteamericanas por undécima vez desde su llegada a la Presidencia para encabezar una reunión este jueves con alrededor de 80 empresarios de distintos rubros para introducirlos sobre el momento que atraviesa el país y su gestión. El evento será en la casa de Malibú de Michael Milken, economista y director del instituto homónimo donde Milei ya expuso en dos oportunidades desde diciembre de 2023.

Allí también acudirá una parte de los inversores de cadenas hoteleras con los que el libertario iba a reunirse en Las Vegas, que sufrieron un cambio en el cronograma a último momento. Así, el jefe de Estado regresará a la Argentina el viernes, justo en la previa de los comicios locales de la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza asegura que podría poner "el úlimo clavo en el cajón del kirchnerismo".

Sin embargo, el propio presidente reconoció que el panorama es complejo dada la fuerte intervención de los intendentes peronistas, e incluso adelantó especulaciones de fraude electoral y "campaña sucia", a la que atribuyó la difusión de los mencionados audios de Spagnuolo y su hermana. Según comentaban en Balcarce 50, las fuerzas libertarias están 8 puntos por debajo del Justicialismo.

Más viajes por delante

Independientemente del resultado, el presidente tiene previsto continuar con su agenda internacional luego de las elecciones con un viaje a España a mediados de septiembre para participar de un acto de Vox, el partido de ultraderecha liderado por su amigo Santiago Abascal. Allí, también se reunirá con empresarios locales.

Por último, se prevé que a fin de mes el libertario regrese otra vez a los Estados Unidos para participar por segundo año consecutivo de la Asamblea General de la Organización Naciones Unidas, donde existe la posibilidad de que tenga una reunión bilateral con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que debió suspender su visita a la Argentina en medio de los cuestionamientos internacionales que recibe por su política bélica en Gaza.

En Casa Rosada también existía la expectativa de finalmente concretar la reunión bilateral con Donald Trump, pero hasta el momento no hay confirmaciones al respecto, mientras continúan las negociaciones para intentar cerrar un tratado de libre comercio entre ambos países.